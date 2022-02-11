Желающих принять участие зовут собраться по адресу Владимирская улица, 62. Организаторами события стали одесский активист Сергей Стерненко и молодежное движение "Гонор".
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Что брать с собой на марш
Организаторы отметили, что таким образом хотят продемонстрировать способность украинцев объединяться и сопротивляться. Они призывают брать с собой на марш сине-желтую символику.
В такие непростые для нашей страны времена очень важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну. Зови друзей и родственников. Должны выйти все! Увидимся!,
– сообщили в анонсе происшествия.
"Марш единства" в Харькове
На" Марш единства" в Харькове 5 февраля пришли примерно 5 тысяч человек. Люди шли колонной и развернули огромный сине-желтый стяг. Таким образом они демонстрировали, что Харьков является украинским городом и готов противостоять оккупантам. Городские власти Харькова не рекомендовали проводить марш из-за угрозы терактов.