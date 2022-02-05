О количестве людей, которые присоединились к "Маршу единства" в Харькове, изданию после завершения мероприятия рассказал его соорганизатор Константин Немичев.

По теме "Не отдадим город оккупантам": в Харькове состоялся патриотический "Марш Единства"

"Марш единства" в Харькове объединил тысячи людей

По словам Немичева, на мероприятие, которое 5 февраля провели в центре Харькова, пришли не менее 5 тысяч человек.

Надо показать, что Харьков – это Украина. И мы все едины. Мы ничего не боимся. На самом деле они должны нас бояться,

– подчеркнул участник марша Антон.

Он добавил, что российская пропаганда убеждает, что Москвы следует бояться. Однако на самом деле, считает мужчина, это государству-агрессору следует бояться Украины. "Мы здесь, на своей земле, мы в своем городе", – пояснил активист.

Еще одна участница марша Екатерина поделилась, что отпросилась с работы, чтобы прийти на мероприятие. "Я очень болею за Украину. Переживаю, чтобы все у нас было хорошо. Чтобы Украина была Украиной. Без России, без нападающих", – отметила она. Женщина хочет жить в мире и покое.

Некоторые харьковчане решили передать "поздравления" лично Владимиру Путину.

В Харькове провели патриотическое мероприятие: что известно

"Марш единства" в Харькове состоялся 5 февраля. Его участники развернули в колонне сине-желтый флаг, часть держала национальные флаги в руках.

Люди несли плакаты, на которых было написано "Стоп российской агрессии", а также большой баннер "Харьков – это Украина".

За порядком на акции следили правоохранители и 80 добровольцев из активистов. Марш прошел без стычек.

Ранее местные власти "рекомендовали" организаторам не проводить мероприятие. Причиной такого решения чиновники назвали высокую угрозу терактов и провокаций, а также плохую эпидемическую ситуацию.

Важно! Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам заявил, что Москва может попытаться оккупировать Харьков под предлогом "защиты русскоязычных". Это стало бы началом полномасштабной войны.

Харьковский "Марш единства": Фото из телеграмов "ХХ", "Харків ​LIVE", фейсбука Ирины Бондаренко

"Марш единства" в Харькове: смотрите видео​