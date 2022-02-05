На марш вышло около тысячи харьковчан
Участники акции начали собираться на площади Конституции около 13:30. Через 50 минут они отправились по городу с флагами.
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По данным Суспільного, за порядком на акции следили правоохранители и 80 добровольцев из активистов. "Чтобы не было никаких конфликтов, мы будем сотрудничать с полицией. Все будет хорошо", – подчеркнул соорганизатор "Марша единства" Константин Немичев.
Смотрите видео с марша в Харькове:
Активисты несли в руках плакаты "Стоп российской агрессии". Впереди колонны – большой баннер "Харьков – это Украина". Кроме сине-желтых флагов на акции были заметны и красно-черные.
Кроме того, активисты несли большой флаг Украины, который протянулся почти на всю колонну.
Участники акции выкрикивали:
- "Путин х*йло";
- "Одна единая соборная Украина";
- "Слава, слава!";
- "Слава Украине! Героям слава".
На фоне в то время звучали патриотические песни.
В Харькове состоялся "Марш Единства" / Фото телеграм-каналов "Ху*вый Харьков", "Харьков LIVE"
Городские власти не дали разрешения на проведение марша
Местные власти "рекомендовали" организаторам не проводить "Марш единства". Причиной такого решения чиновники назвали высокую угрозу терактов и провокаций, а также плохую эпидемическую ситуацию.
Впоследствии мэрия даже обратилась в суд. В иске говорилось о том, что в городе находятся руководители террористических организаций с Востока Украины, которые могут использовать массовое мероприятие для дестабилизации ситуации.
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