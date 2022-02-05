На марш вышло около тысячи харьковчан

Участники акции начали собираться на площади Конституции около 13:30. Через 50 минут они отправились по городу с флагами.

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По данным Суспільного, за порядком на акции следили правоохранители и 80 добровольцев из активистов. "Чтобы не было никаких конфликтов, мы будем сотрудничать с полицией. Все будет хорошо", – подчеркнул соорганизатор "Марша единства" Константин Немичев.

Смотрите видео с марша в Харькове:

Активисты несли в руках плакаты "Стоп российской агрессии". Впереди колонны – большой баннер "Харьков – это Украина". Кроме сине-желтых флагов на акции были заметны и красно-черные.

Кроме того, активисты несли большой флаг Украины, который протянулся почти на всю колонну.

Участники акции выкрикивали:

"Путин х*йло";

"Одна единая соборная Украина";

"Слава, слава!";

"Слава Украине! Героям слава".

На фоне в то время звучали патриотические песни.

В Харькове состоялся "Марш Единства" / Фото телеграм-каналов "Ху*вый Харьков", "Харьков LIVE"

Городские власти не дали разрешения на проведение марша

Местные власти "рекомендовали" организаторам не проводить "Марш единства". Причиной такого решения чиновники назвали высокую угрозу терактов и провокаций, а также плохую эпидемическую ситуацию.

Впоследствии мэрия даже обратилась в суд. В иске говорилось о том, что в городе находятся руководители террористических организаций с Востока Украины, которые могут использовать массовое мероприятие для дестабилизации ситуации.

Обратите внимание! Ранее президент Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам заявил, что Россия может попытаться оккупировать Харьков под предлогом "защиты русскоговорящих". Конкретно это станет началом полномасштабной войны.

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