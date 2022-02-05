Учасники акції почали збиратися на майдані Конституції близько 13:30. Через 50 хвилин вони вирушили містом з прапорами.

За даними Суспільного, за порядком на акції стежать правоохоронці та 80 добровольці з активістів. "Щоб не було ніяких конфліктів, ми будемо співпрацювати з поліцією. Все буде добре", – наголосив співорганізатор "Маршу єдності" Костянтин Немічев.

Дивіться пряму трансляцію з маршу у Харкові:

Активісти несуть у руках плакати "Стоп російській агресії". Попереду колони – великий банер "Харків – це Україна". Окрім блакитно-жовтих прапорів, на акції помітні й червоно-чорні.

Крім того, активісти несуть великий прапор України, який простягнувся майже на всю колону.

Учасники акції вигукують:

"Путін х*йло";

"Одна єдина соборна Україна";

"Слава, слава!";

"Слава Україні! Героям слава".

На фоні у той час лунають патріотичні пісні.

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