В обращении в суд представители горсовета Харькова повторили те же причины, которые называли ранее. В частности, указали на высокую угрозу терактов и провокаций, а также на плохую эпидемическую ситуацию.

Ранее сообщалось Боятся терроризма и планируют судиться: власти Харькова хотят запретить "Марш единства"

Что написали в иске

Горсовет опубликовал один иск на своем сайте. В нем просили запретить проведение мероприятия организацией "Молодежь Харьков".

В документе говорится, что "может вызвать существенные трудности" обеспечение безопасности и порядка мероприятия, где будет 5 000 человек. В мэрии акцентировали на угрозе совершения террористических и диверсионных актов, которая якобы имеется в регионе.

Имеющаяся информация свидетельствует о дальнейших попытках руководителей террористических организаций, заинтересованных в дестабилизации ситуации в стране и регионе в частности, создать соответствующие условия для запугивания местного населения, дестабилизировать и заблокировать работу органов государственной власти,

– написали в иске.

Также там добавили, что эти руководители террористических организаций с Востока Украины и имеют тесные связи с Россией. Однако конкретных людей не называли.

Придется прислать примерно 80 исков

Этот иск против "Молодежи Харькова" в суде зарегистрировали 3 февраля, но уже 4 февраля его вернули истцу. Сейчас причину этого в суде не назвали.

Но Харьковский горсовет обратился еще раз 4 февраля. Во втором случае уже против общественной организации "ЗОО СВІТ. ХАРКІВ".

Если подали в суд, то это их право. Пусть подают. Сейчас еще очень много организаций, около 80, подают свои заявления по поводу сообщения, что будет проходить акция. Если они будут со всеми судиться – это их право,

– сказал глава "Молодежь Харькова" Евгений Ткаченко.

Также он в очередной раз повторил, какое бы ни было решение суда, мероприятие таки состоится. Мол, коронавирус и террористическая угроза были и раньше, но сейчас они просто решили запретить марш.

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