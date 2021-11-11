Поліцейські Києва жорстко заламали пасажира-антимасочника: відео інциденту

11 листопада 2021 , 10:30
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Джерело:

"Всевидюче око"

Чергова надзвичайна подія сталася ввечері 10 листопада в одному з автобусів Києва. Правоохоронці, які перевіряли дотримання пасажирами карантину, спіймали чергового нахабного порушника.

Численні свідки інциденту зняли діалог та боротьбу зловмисника з поліцейськими на відео. Запис очевидці розмістили у соцмережах.

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Судячи з усього, порушник карантину чинив опір та намагався апелювати до правоохоронців типовими антивакцинаторськими фразами про порушення Конституції.

Досить жорстко вдарили об асфальт

  • Як стверджують очевидці, чоловік без маски перебував у задній частині салону автобуса. Користуватись засобами захисту зловмисник категорично відмовлявся.
  • Поліцейські зробили пасажиру зауваження та вимагали, аби той вдягнув маску. Втім, чоловік щось кричав про те, що "не порушує закон" та про небажання дотримуватись карантину.
  • Зрозумівши, що домовитися про виконання всіх вимог з чоловіком неможливо, правоохоронці силою вивели його з транспортного засобу.

Чоловіка досить жорстко витягли з автобуса, повалили обличчям на асфальт та скрутили. Скоріш за все, у нього не було при собі сертифікату про вакцинацію.

Деякі очевидці вступилися за порушника та вимагали, аби правоохоронці його відпустили. Інші ж абсолютно адекватно зазначили, що під час пандемії треба дотримуватися карантину.

Дивіться відео, як поліцейські жорстко виводять з автобуса антимасочника:

Автор: Олексій Чибісов