Многочисленные свидетели инцидента сняли диалог и борьбу злоумышленника с полицейскими на видео. Запись очевидцы разместили в соцсетях.

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Судя по всему, нарушитель карантина сопротивлялся и пытался апеллировать к правоохранителям типичными антивакцинаторскими фразами о нарушении Конституции.

Довольно жестко ударили об асфальт

Как утверждают очевидцы, мужчина без маски находился в задней части салона автобуса. Пользоваться средствами защиты злоумышленник категорически отказывался.

Полицейские сделали пассажиру замечание и требовали, чтобы тот надел маску. Впрочем, мужчина что-то кричал о том, что "не нарушает закон" и о нежелании соблюдать карантин.

Поняв, что договориться о выполнении всех требований с мужчиной невозможно, правоохранители силой вывели его из транспортного средства.

Мужчину довольно жестко вытащили из автобуса, повалили лицом на асфальт и скрутили. Скорее всего, у него не было при себе сертификата о вакцинации.

Некоторые очевидцы вступились за нарушителя и требовали, чтобы правоохранители его отпустили. Другие же абсолютно адекватно отметили, что во время пандемии надо соблюдать карантин.

Смотрите видео, как полицейские жестко выводят из автобуса антимасочника: