Численні свідки інциденту зняли діалог та боротьбу зловмисника з поліцейськими на відео. Запис очевидці розмістили у соцмережах.

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Судячи з усього, порушник карантину чинив опір та намагався апелювати до правоохоронців типовими антивакцинаторськими фразами про порушення Конституції.

Досить жорстко вдарили об асфальт

Як стверджують очевидці, чоловік без маски перебував у задній частині салону автобуса. Користуватись засобами захисту зловмисник категорично відмовлявся.

Поліцейські зробили пасажиру зауваження та вимагали, аби той вдягнув маску. Втім, чоловік щось кричав про те, що "не порушує закон" та про небажання дотримуватись карантину.

Зрозумівши, що домовитися про виконання всіх вимог з чоловіком неможливо, правоохоронці силою вивели його з транспортного засобу.

Чоловіка досить жорстко витягли з автобуса, повалили обличчям на асфальт та скрутили. Скоріш за все, у нього не було при собі сертифікату про вакцинацію.

Деякі очевидці вступилися за порушника та вимагали, аби правоохоронці його відпустили. Інші ж абсолютно адекватно зазначили, що під час пандемії треба дотримуватися карантину.

Дивіться відео, як поліцейські жорстко виводять з автобуса антимасочника: