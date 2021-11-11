Численні свідки інциденту зняли діалог та боротьбу зловмисника з поліцейськими на відео. Запис очевидці розмістили у соцмережах.
Дивіться також На Київщині посилили карантин: у транспорт не пускатимуть без COVID-сертифікатів та тестів
Судячи з усього, порушник карантину чинив опір та намагався апелювати до правоохоронців типовими антивакцинаторськими фразами про порушення Конституції.
Досить жорстко вдарили об асфальт
- Як стверджують очевидці, чоловік без маски перебував у задній частині салону автобуса. Користуватись засобами захисту зловмисник категорично відмовлявся.
- Поліцейські зробили пасажиру зауваження та вимагали, аби той вдягнув маску. Втім, чоловік щось кричав про те, що "не порушує закон" та про небажання дотримуватись карантину.
- Зрозумівши, що домовитися про виконання всіх вимог з чоловіком неможливо, правоохоронці силою вивели його з транспортного засобу.
Чоловіка досить жорстко витягли з автобуса, повалили обличчям на асфальт та скрутили. Скоріш за все, у нього не було при собі сертифікату про вакцинацію.
Деякі очевидці вступилися за порушника та вимагали, аби правоохоронці його відпустили. Інші ж абсолютно адекватно зазначили, що під час пандемії треба дотримуватися карантину.
Дивіться відео, як поліцейські жорстко виводять з автобуса антимасочника: