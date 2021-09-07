Поліцейські затримали таксиста, який побив літніх іноземок у Києві
Джерело:поліція Києва
Водієм служби "Експрес таксі", який побив двох італійок біля готелю, виявився 49-річний уродженець Луганщини. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.
Поліцейські Києва дізналися про скоєння злочину з соцмереж. Після цього слідчі одразу почали встановлювати всі обставини інциденту, а також відкрили кримінальне провадження.
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Спочатку правоохоронці кваліфікували подію як хуліганство, однак згодом передумали та вирішили, що йдеться про нанесення побоїв та мордування.
Світить 850 гривень штрафу
- За даними слідчих, інцидент стався у Печерському районі Києва на вулиці Госпітальній. Таксист кілька разів ударив пасажирку, яка виявилася громадянкою Італії.
- Особу водія-порушника встановили досить швидко. Оскільки свідки запам'ятали номер машини, якою він користувався.
- Крім того, дії чоловіка зняли камери відеонагляду.
Зловмисника затримали. Йому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину.
Якщо таксиста визнають винним у суді, йому загрожує до 850 гривень штрафу або до 200 годин громадських робіт. Крім того, чоловіка можуть засудити до 1 року виправних робіт.
Досудове розслідування інциденту триває.