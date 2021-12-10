Поліцейський ледве стояв на ногах: дівчина загиблого розповіла подробиці ДТП під Києвом

32-річний капітан поліції скоїв аварію з двома загиблими у Нових Петрівцях під Києвом, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Він ледве тримався на ногах та не розумів, що трапилося.

Про це розповіла дівчина загиблого 23-річного хлопця на ім'я Ростислав Альона Шпильова. За її словами, існує неабияка можливість того, що винуватця аварії не покарають, оскільки він працював у поліції.

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Про смерть свого хлопця дівчина дізналася від медиків у лікарні. Там вона також зустріла винуватця ДТП.

Вели під руки четверо поліцейських

Нетверезого власника Volkswagen у медичному закладі вели під руки патрульні, оскільки самостійно пересуватися він не міг через сп'яніння.



Я його на власні очі бачила в лікарні. Поліцейського вели четверо поліцейських під руки, бо той йти не міг. Був п’яний. У людини совісті немає. Я хочу максимального розголосу, щоби винний в ситуації був обов’язково покараний,

— розповіла дівчина загиблого.

Зі сторони обвинуваченого не було жодної спроби звернутися до родини загиблого хлопця. Його дівчина та батьки вимагають справедливого покарання для винуватця аварії, а також бояться, що справу замнуть. Так, на місці події колеги зловмисника тиснули на свідків.

Хлопець забирав друзів з аеропорту

Як розповіла Шпильова, ввечері 4 грудня 23-річний Ростислав забирав з аеропорту пару знайомих – 22-річну Анжеліку та її хлопця Дмитра.

Чоловік скористався "Таврією", яка належала його другу, і на території повітряної гавані передав кермо власнику.

Біля села Нові Петрівці Вишгородського району у ЗАЗ на повному ходу врізався Volkswagen Passat, за кермом якого перебував п'яний коп.

Ростислав загинув на місці аварії. Анжеліку відвезли до лікарні, але не змогли врятувати. 22-річний Дмитро досі перебуває у лікарні.

Загибла дівчина та власник легковика незабаром збиралися одружитися.

Швидко звільнили з поліції

Майже одразу після ДТП капітана звільнили з лав поліції. І це дало змогу адвокатам зловмисника казати про відсутність ризиків впливати на хід слідства. Прокурори та адвокати сторони потерпілих кажуть, що звільнення зовсім не позбавляє власника Volkswagen від зв'язків у правоохоронних органах.