Поліція проводить обшуки у Київзеленбуді

Чергові слідчі дії проходять 12 жовтня у приміщенні комунального об'єднання Київзеленбуд, яке підпорядковується КМДА. Поліцейські прийшли з обшуками у рамках розслідування справи про привласнення та розтрату бюджетних коштів.

За даними слідства, посадовці Київзеленбуду та підрядники нібито вкрали кошти громади під час виконання робіт з благоустрою Куренівського парку. Після закінчення всіх робіт чиновники буцімто підписали акти прийому виконаних робіт із завищеними об'ємами та вартістю.

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У прокуратурі Києва кажуть, що вже приходили з обшуками по цій справі 5 жовтня. Чому правоохоронці не могли зробити всі потрібні дії за один раз, невідомо.

Розслідують розкрадання 800 тисяч гривень

Правоохоронці стверджують, що провели комплексну комісійну судову товарознавчу та судову економічну експертизи. Спеціалісти нібито встановили, що оборудка призвела до збитків на 800 тисяч гривень.

Тиждень тому поліцейські та прокурори вже повідомляли про підозру заступнику генерального директора Київзеленбуду та представнику компанії-підрядника.

Дії фігурантів провадження кваліфікували як привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення.

Друге прибуття поліцейських до офісу комунального об'єднання пов'язане з тим, що правоохоронці хочуть вилучити документи, які мають значання для провадження.

Досудове розслідування триває.