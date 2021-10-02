Попався на крадіжці цигарок: на Київщині у рецидивіста виявили гранату, РПГ і "вогнепал"

Правоохоронці на Київщині затримали рецидивіста, який вдерся до крамниці та пограбував її. Згодом з'ясувалися, що затриманого неодноразово притягували до кримінальної відповідальності.

Інцидент стався на Бориспільщині. За даними правоохоронців, порушник за допомогою "фомки" відчинив задні двері магазину, виніс звідти цигарки та продукти на суму майже 100 тисяч гривень.

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Згодом вдалося встановити, що до злочину причетний 37-річний житель Броварського району. Його вже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності.

Мовиться про скоєння злочинів насильницького характеру у складі злочинної групи.

Під час обшуків у затриманого вилучили викрадені речі, а також:

вогнепальну зброю;

гранату Ф1;

два гранатомети.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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