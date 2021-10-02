Инцидент произошел в Бориспольском райне. По данным правоохранителей, нарушитель с помощью отмычки открыл заднюю дверь магазина, вынес оттуда сигареты и продукты на сумму почти 100 тысяч гривен.
Заметьте Искали 3 года: в Днепре задержали преступную группу, которая застрелила мужчину во дворе
Впоследствии удалось установить, что к преступлению причастен 37-летний житель Броварского района. Его уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности.
Речь идет о совершении преступлений насильственного характера в составе преступной группы.
Во время обысков у задержанного изъяли похищенные вещи, а также:
- огнестрельное оружие;
- гранату Ф1;
- два гранатомета.
Сейчас правоохранители открыли уголовное производство.
На Херсонщине предотвратили заказное убийство
- Сотрудники СБУ рассказали, что удалось предотвратить заказное убийство фермера на Херсонщине.
- Правоохранителям удалось задержать "организатора". За ликвидацию фермера он обещал 40 тысяч долларов.
- Чтобы усилить собственные позиции, мужчина хотел устранить конкурента.
- В то же время силовики рассказали, что "исполнитель заказного убийства, осознавая общественную опасность преступного намерения заказчика, сообщил об этом СБУ".