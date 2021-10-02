Інцидент стався на Бориспільщині. За даними правоохоронців, порушник за допомогою "фомки" відчинив задні двері магазину, виніс звідти цигарки та продукти на суму майже 100 тисяч гривень.

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Згодом вдалося встановити, що до злочину причетний 37-річний житель Броварського району. Його вже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності.

Мовиться про скоєння злочинів насильницького характеру у складі злочинної групи.

Під час обшуків у затриманого вилучили викрадені речі, а також:

  • вогнепальну зброю;
  • гранату Ф1;
  • два гранатомети.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

На Херсонщині запобігли замовному вбивству

  • Співробітники СБУ розповіли, що вдалося запобігти замовному вбивству фермера на Херсонщині.
  • Правоохоронцям вдалося затримати "організатора". За ліквідацію фермера він обіцяв 40 тисяч доларів.
  • Щоб посилити власні позиції, чоловік хотів усунути конкурента.
  • Водночас силовики розповіли, що "виконавець замовного вбивства, усвідомлюючи суспільну небезпечність злочинного наміру замовника, повідомив про це СБУ".