Інцидент стався на Бориспільщині. За даними правоохоронців, порушник за допомогою "фомки" відчинив задні двері магазину, виніс звідти цигарки та продукти на суму майже 100 тисяч гривень.
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Згодом вдалося встановити, що до злочину причетний 37-річний житель Броварського району. Його вже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності.
Мовиться про скоєння злочинів насильницького характеру у складі злочинної групи.
Під час обшуків у затриманого вилучили викрадені речі, а також:
- вогнепальну зброю;
- гранату Ф1;
- два гранатомети.
Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
На Херсонщині запобігли замовному вбивству
- Співробітники СБУ розповіли, що вдалося запобігти замовному вбивству фермера на Херсонщині.
- Правоохоронцям вдалося затримати "організатора". За ліквідацію фермера він обіцяв 40 тисяч доларів.
- Щоб посилити власні позиції, чоловік хотів усунути конкурента.
- Водночас силовики розповіли, що "виконавець замовного вбивства, усвідомлюючи суспільну небезпечність злочинного наміру замовника, повідомив про це СБУ".