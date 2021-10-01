Згідно з даними слідства, чоловік хотів усунути конкурента, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур. Це мало посилити його власні позиції у регіоні.
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Утім, виконавець замовного вбивства, усвідомлюючи суспільну небезпечність злочинного наміру замовника, повідомив про це СБУ,
– зазначили у Службі безпеки
Своєю чергою в Офісі генпрокурора поінформували, що у ході документування злочинної діяльності, правоохоронці імітували зникнення "жертви".
Замовник, вважаючи що підприємця вбито, під час зустрічі передав виконавцеві частину оплати – 9 тисяч доларів. Після цього його затримали.
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