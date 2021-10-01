Согласно данным следствия, мужчина хотел устранить конкурента, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. Это должно было усилить его собственные позиции в регионе.
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Впрочем, исполнитель заказного убийства, осознавая общественную опасность преступного умысла заказчика, сообщил об этом СБУ,
– отметили в Службе безопасности
В свою очередь в Офисе генпрокурора проинформировали, что в ходе документирования преступной деятельности, правоохранители имитировали исчезновение "жертвы".
Заказчик, считая что предприниматель убит, во время встречи передал исполнителю часть оплаты – 9 тысяч долларов. После этого его задержали.
В Херсонской области предотвратили заказное убийство фермера / Фото СБУ
В Херсонской области предотвратили заказное убийство фермера: смотрите видео