Согласно данным следствия, мужчина хотел устранить конкурента, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. Это должно было усилить его собственные позиции в регионе.

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Впрочем, исполнитель заказного убийства, осознавая общественную опасность преступного умысла заказчика, сообщил об этом СБУ,

– отметили в Службе безопасности

В свою очередь в Офисе генпрокурора проинформировали, что в ходе документирования преступной деятельности, правоохранители имитировали исчезновение "жертвы".

Заказчик, считая что предприниматель убит, во время встречи передал исполнителю часть оплаты – 9 тысяч долларов. После этого его задержали.

Обратите внимание! Сейчас злоумышленнику готовят сообщение о подозрении и решают вопрос об избрании меры пресечения. Кроме этого, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве.

В Херсонской области предотвратили заказное убийство фермера / Фото СБУ

В Херсонской области предотвратили заказное убийство фермера: смотрите видео