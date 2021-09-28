Попри заборону СБУ: в Києві досі продають квитки на концерт Моргенштерна
28 вересня 2021 , 21:00Читать новость на русском
Джерело:"КиївМеdіа"
У Києві досі продають квитки на концерт Моргенштерна, який запланували на 16 листопада. Хоч відомо, що російський репер не зможе приїхати до України через заборону СБУ.
Концерт мав відбутися 16 листопада. Продаж квитків помітили на кількох сайтах 28 вересня.
До теми Моргенштерна внесли у "чорний список" Мінкульту аж двічі: під різними прізвищами
СБУ давно заборонила
В інтернеті продовжують продавати квитки на концерт російського репера Моргенштерна. Ціна квитків від 690 до 4490 гривень.
Люди продають їх попри те, що СБУ двічі заборонила їхати реперові в Україну. Продаж квитків продовжується щонайменше на 3 сайтах.
Квитки на концерт Моргенштерна у Києві продають / Скриншот Kontramarka
Чому Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну
- У своїй творчості Моргенштерн пропагує культ насильства й жорстокості.
- Також співак сприяє поширенню та вживанню наркотиків й психотропних речовин.
- Мовляв, через це є загроза виникнення конфліктів за участі організаторів та учасників його концертів.
- Ім'я росіянина фігурує в "чорному списку" двічі, а саме як: Валєєв Алішер Тагірович (справжнє ім'я) та Моргенштерн Алішер Тагірович.