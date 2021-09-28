Концерт должен был состояться 16 ноября. Продажу билетов заметили на нескольких сайтах 28 сентября.
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СБУ давно запретила
В интернете продолжают продавать билеты на концерт российского рэпера Моргенштерна. Цена билетов от 690 до 4490 гривен.
Люди продают их несмотря на то, что СБУ дважды запретила ехать рэперу в Украину. Продажа билетов продолжается минимум на 3 сайтах.
Билеты на концерт Моргенштерна в Киеве продают / Скриншот Kontramarka
Почему Моргенштерну запретили въезд в Украину
- В своем творчестве Моргенштерн пропагандирует культ насилия и жестокости.
- Также певец способствует распространению и употреблению наркотиков и психотропных веществ.
- Мол, из-за этого есть угроза возникновения конфликтов с участием организаторов и участников его концертов.
- Имя россиянина фигурирует в "черном списке" дважды, а именно как: Валеев Алишер Тагирович (настоящее имя) и Моргенштерн Алишер Тагирович.