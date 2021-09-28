Концерт мав відбутися 16 листопада. Продаж квитків помітили на кількох сайтах 28 вересня.
До теми Моргенштерна внесли у "чорний список" Мінкульту аж двічі: під різними прізвищами
СБУ давно заборонила
В інтернеті продовжують продавати квитки на концерт російського репера Моргенштерна. Ціна квитків від 690 до 4490 гривень.
Люди продають їх попри те, що СБУ двічі заборонила їхати реперові в Україну. Продаж квитків продовжується щонайменше на 3 сайтах.
Квитки на концерт Моргенштерна у Києві продають / Скриншот Kontramarka
Чому Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну
- У своїй творчості Моргенштерн пропагує культ насильства й жорстокості.
- Також співак сприяє поширенню та вживанню наркотиків й психотропних речовин.
- Мовляв, через це є загроза виникнення конфліктів за участі організаторів та учасників його концертів.
- Ім'я росіянина фігурує в "чорному списку" двічі, а саме як: Валєєв Алішер Тагірович (справжнє ім'я) та Моргенштерн Алішер Тагірович.