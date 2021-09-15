Російський співак повторно з'явився у списку за запитом СБУ до Міністерства культури та інформаційної політики. Алішеру заборонили в'їзд в Україну.
Читайте також "Для чого пускати в Україну біосміття": в мережі обурилися через концерт російської Інстасамки
Ім'я росіянина фігурує в "чорному списку" двічі, а саме як:
- Валєєв Алішер Тагірович (справжнє ім'я);
- Моргенштерн Алішер Тагірович.
Вперше співак опинився у списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, ще наприкінці квітня: тоді вказали його справжнє ім'я. Згодом скандальний росіянин звернувся в Окружний адмінсуд Києва, аби оскаржити це рішення. Поки що справу ще розглядають. 15 вересня виконавця повторно внесли у списку – вже із прізвищем "Моргенштерн".
Чому Моргенштерну заборонили в'їзд
Як раніше пояснили у СБУ, заборона впроваджена на основі висновків лінгвістичної експертизи. За її результатами, у своїй "творчості" Моргенштерн пропагує культ насильства й жорстокості, а також поширення та вживання наркотичних засобів й психотропних речовин. Мовляв, через це є загроза виникнення конфліктів за участі організаторів та учасників його концертів.