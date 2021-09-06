Інстасамка вигнала з концерту глядача

Українці обурилися через те, що співачка під час концерту вигнала з зали хлопця. Все тому, що їй не сподобався його зовнішній вигляд.

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У мене є одна людина, яка мені не подобається в залі. Можна його вивести на**й? Ти, в панамці білій у**біщной, забирайся на**й звідси. Іди або сам, або тебе за шкірку на**й звідси викинуть,
– заявила російська реперка.

Решта присутніх за хлопця не заступилися. Навпаки вони підтримали блогерку та почали скандувати "На**й". Після того юнак, який заплатив гроші за квиток, пішов геть. У відповідь хамовита Інстасамка радісно заявила: "Мінус один. Продовжуємо".

Дивіться відео зі скандального концерту Інстасамки:

Українці обурилися концертом росіянки

Такий вчинок співачки викликав реакцію українців у соцмережі. Вони обурилися, що скандальну росіянку взагалі впустили в Україну та назвали її культуру "московською".

  • "Для чого ми пускаємо в Україну біосміття? На**уй з України треба подібне сміття. Хай воно там кваситься на своїх болотах".
  • "Це просто дно. Чудовисько, яке думає, що воно співачка".
  • "Як з таким жити? Та не пускати цих недозрілих".
  • "Приїхала якась с*ка з країни, з якою у нас конфлікт. Їй дозволили виступати, а вона виганяє з позором хлопця, нашого українця. Людина просто прийшла подивитися, він нічого не робив. Вона просто сказала, що він їй не подобається і вигнала на**й, а все це стадо, наше українське, почало кричати: "На**й, на**й". Це хіба нормально? Українці, мали б підтримати хлопця, а їй сказати, щоб йшла на**й. Їдь на**й у свою країну, ти мерзота".

Що відомо про Інстасамку

Справжнє ім'я блогерки – Дар'я Зотєєва. Вона вже неодноразово втрапляла у скандали через неадекватну поведінку. Так, реперка жорстоко принизила візажистів через спізнення. Вона викинула їхні речі, виставила за двері та обізвала обслуговуючим персоналом, який нічого не вартий. Через таку нахабну поведінку кінопрокатна компанія прибрала голос Інстасамки з мультфільму, який вона озвучувала.