Інстасамка вигнала з концерту глядача

Українці обурилися через те, що співачка під час концерту вигнала з зали хлопця. Все тому, що їй не сподобався його зовнішній вигляд.

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У мене є одна людина, яка мені не подобається в залі. Можна його вивести на**й? Ти, в панамці білій у**біщной, забирайся на**й звідси. Іди або сам, або тебе за шкірку на**й звідси викинуть,

– заявила російська реперка.

Решта присутніх за хлопця не заступилися. Навпаки вони підтримали блогерку та почали скандувати "На**й". Після того юнак, який заплатив гроші за квиток, пішов геть. У відповідь хамовита Інстасамка радісно заявила: "Мінус один. Продовжуємо".

Дивіться відео зі скандального концерту Інстасамки:

Українці обурилися концертом росіянки

Такий вчинок співачки викликав реакцію українців у соцмережі. Вони обурилися, що скандальну росіянку взагалі впустили в Україну та назвали її культуру "московською".

"Для чого ми пускаємо в Україну біосміття? На**уй з України треба подібне сміття. Хай воно там кваситься на своїх болотах".

"Це просто дно. Чудовисько, яке думає, що воно співачка".

"Як з таким жити? Та не пускати цих недозрілих".

"Приїхала якась с*ка з країни, з якою у нас конфлікт. Їй дозволили виступати, а вона виганяє з позором хлопця, нашого українця. Людина просто прийшла подивитися, він нічого не робив. Вона просто сказала, що він їй не подобається і вигнала на**й, а все це стадо, наше українське, почало кричати: "На**й, на**й". Це хіба нормально? Українці, мали б підтримати хлопця, а їй сказати, щоб йшла на**й. Їдь на**й у свою країну, ти мерзота".