Российский певец повторно появился в списке по запросу СБУ в Министерство культуры и информационной политики. Алишеру запретили въезд в Украину.

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Имя россиянина фигурирует в "черном списке" дважды, а именно как:

Валеев Алишер Тагирович (настоящее имя);

Моргенштерн Алишер Тагирович.

Впервые певец оказался в списке лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, еще в конце апреля: тогда указали его настоящее имя. Впоследствии скандальный россиянин обратился в Окружной админсуд Киева, чтобы обжаловать это решение. Пока дело еще рассматривается. 15 сентября исполнителя повторно внесли его в список – уже с фамилией "Моргенштерн".

Обратите внимание! Моргенштерн анонсировал концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Однако в СБУ заявили, что сделать это ему не удастся.

Почему Моргенштерну запретили въезд

Как ранее пояснили в СБУ, запрет внедрен на основе выводов лингвистической экспертизы. По ее результатам, в своем "творчестве" Моргенштерн пропагандирует культ насилия и жестокости, а также распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ. Якобы поэтому есть угроза возникновения конфликтов с участием организаторов и участников его концертов.