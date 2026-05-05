У Києві спалахнула пожежа біля Куренівського ринку: що кажуть в ДСНС
- У Києві біля Куренівського ринку сталася пожежа, яку ліквідували без постраждалих.
- Пожежа охопила двоповерхову будівлю на площі 300 квадратних метрів, для гасіння залучили 5 одиниць техніки та 23 рятувальники.
У вівторок, 5 травня, в Оболонському районі столиці спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалось загасити. Займання помітили в районі Куренівського ринку.
Про це 24 Каналу розповіли у ДСНС Києва.
Що відомо про пожежу в Києві?
Речник ДСНС Павло Петров розповів 24 Каналу, що пожежа сталася біля Куренівського ринку. Сам ринок не не пошкоджено. За попередньою інформацією, сталося загоряння трав'яного настилу з подальшим розповсюдженням вогню на двоповерхову будівлю господарчого призначення.
Станом на зараз (13:37 – 24 Канал) пожежу повністю ліквідовано на загальній площі 300 квадратних метрів, за попередньою інформацією постраждалих немає,
– розповіли у ДСНС.
Для гасіння вогню залучили 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 рятувальники.
Пожежі у Києві: останні випадки
У Києві, 18 квітня, виникла пожежа на трансформаторній підстанції у Дніпровському районі міста. Почалися перебої з електропостачанням.
7 квітня сталася пожежа в одноповерховій закинутій будівлі на вулиці Лаврській у Києві. Постраждалих не було.
Масштабна пожежа виникла у складському приміщенні в селі Погреби Броварського району, 22 березня, охопивши площу 5500 квадратних метрів. До гасіння залучали понад 60 рятувальників та 22 одиниці техніки, одна людина звернулась за допомогою до медиків.