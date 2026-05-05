У Києві спалахнула пожежа біля Куренівського ринку: що кажуть в ДСНС

У вівторок, 5 травня, в Оболонському районі столиці спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалось загасити. Займання помітили в районі Куренівського ринку.

Про це 24 Каналу розповіли у ДСНС Києва.

Що відомо про пожежу в Києві?

Речник ДСНС Павло Петров розповів 24 Каналу, що пожежа сталася біля Куренівського ринку. Сам ринок не не пошкоджено. За попередньою інформацією, сталося загоряння трав'яного настилу з подальшим розповсюдженням вогню на двоповерхову будівлю господарчого призначення.

Станом на зараз (13:37 – 24 Канал) пожежу повністю ліквідовано на загальній площі 300 квадратних метрів, за попередньою інформацією постраждалих немає,

– розповіли у ДСНС.

Для гасіння вогню залучили 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 рятувальники.

