У районі Дарницької ТЕЦ у Києві спалахнула пожежа: як інцидент прокоментували в ДСНС

Зранку у четвер, 7 травня, над Києвом підіймався чорний стовп диму. На Лівому березі столиці, у районі Дарницької ТЕЦ, зайнялася пожежа.

Подробиці інциденту в ексклюзивному коментарі 24 Каналу надали в ДСНС Києва.

Що відомо про пожежу у Києві?

Повідомляється, що загоряння сталося на вулиці Гната Хоткевича. Речник ДСНС Павло Петров уточнив, що відбулося займання сміття з перекиданням на будівлю, що розташована поруч.

У мережі припускають, що йдеться про горіння місцевої СТО. Писали також про тимчасову зупинку трамваїв до метро Лісова, до місця події прямували пожежні машини.

За інформацією рятувальників, наданої для 24 Каналу, пошкоджена також автівка. Станом на момент публікації пожежу на площі близько 250 метрів вдалося локалізувати, до її гасіння залучили 25 працівників ДСНС.

На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

Де ще фіксували пожежі останнім часом?

Днями на Мукачівщині, поблизу селища Воловець, виникла масштабна лісова пожежа, яка охопила близько 75 гектарів. До її ліквідації залучили значні сили – 19 одиниць техніки, 128 рятувальників, авіацію та місцевих мешканців.

Також на Закарпатті на горі Красія загорівся дерев'яний готель на території гірськолижного курорту. Повідомлення про займання рятувальники отримали 3 травня о 22:15, а гасіння тривало до ранку.

У Києві 18 квітня в Дніпровському районі сталася пожежа на трансформаторній підстанції, що спричинило перебої з електропостачанням. Рятувальники оперативно працювали над ліквідацією загоряння, після чого електропостачання вдалося відновити.

Ще один інцидент зафіксували 7 квітня на вулиці Лаврській у столиці, де зайнялася покинута одноповерхова будівля. Пожежу ліквідували того ж дня близько 13:43, постраждалих не було.