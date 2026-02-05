Укр Рус
5 лютого, 08:56
Оновлено - 09:09, 5 лютого

На Хрещатику спалахнув готель "Дніпро": пожежу вдалось загасити

Діана Подзігун
Основні тези
  • 5 лютого у готелі "Дніпро" в Києві на четвертому поверсі виникла пожежа, яка охопила 30 квадратних метрів.
  • Понад 50 людей були евакуйовані, постраждалих немає.

Вранці 5 лютого у Печерському районі Києва у готелі "Дніпро" спалахнула пожежа. Вогонь охопив 4 поверх приміщення.

Про це в коментарі 24 Каналу повідомили у ДСНС Києва. 

Що відомо про пожежу у готелі "Дніпро"?

За інформацією рятувальників, загоряння сталось на четвертому поверсі готелю "Дніпро" на вулиці Хрещатик зранку 5 лютого. Вогонь охопив площу приблизно 30 квадратних метрів. 

Понад 50 людей, відвідувачів та працівників готелю, надзвичайники евакуювали з будівлі та вивели на свіже повітря. 

Наразі рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки пожежі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Останні новини Києва

  • 4 лютого у Києві чоловік напав на водія евакуатора. Зловмисник вдарив постраждалого в обличчя, від чого той впав на дорогу, вдарився головою та знепритомнів. Нападник покинув місце події.

  • Попри складну ситуацію з опаленням та світлом, більшість шкіл Києва відновили свою роботу. 237 шкіл працюють очно, 71 – змішано, 104 – дистанційно. Майже всі дитячі садки столиці працюють у звичайному форматі.

  • 1 лютого в Подільському районі Києва спалахнула пожежа на території одного з ринків. Під час гасіння рятувальники виявили потерпілого. Чоловіка з опіками різного ступеня тяжкості передали бригаді швидкої медичної допомоги. 