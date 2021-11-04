На пожежі у Києво-Печерській лаврі постраждали люди: що відомо про їхній стан

Під час пожежі, яка спалахнула 4 листопада у майстерні на території Києво-Печерської лаври Московського патріархату, не минулося без потерпілих. До рук лікарів потрапило троє людей.

Інформацію про них підтвердила прессекретарка Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська. Втім, які саме травми отримали постраждалі, вона не сказала.

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Найважчий потерпілий засекретив свій стан

Чиновниця уточнила , що двох потерпілих доправили до лікарні швидкої допомоги, але відпустили без госпіталізації.

Ще один чоловік потрапив до лікарні №17.

Втім, він заборонив розголошувати інформацію про своє самопочуття.

Версія про вікно

За інформацією телеграм-каналу "Киев сейчас", один із госпіталізованих чоловіків, рятуючись від пожежі, нібито вистрибнув із вікна.

Пожежа у лаврі закінчилася скандалом

На журналістів, які знімали пожежу, напали монахи Московського патріархату та невідомі чоловіки. Їх намагалися випровадити за територію та відбирали камери і телефони. При цьому настоятель монастиря владика Павло схвалював такі дії й навіть закликав бити представників медіа.