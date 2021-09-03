Пожежу в костелі святого Миколая ліквідували: згорів духовий орган

Рятувальники повідомили, що станом на 23:00 полум'я усередині костелу святого Миколая у Києві вдалося приборкати. На жаль, через пожежу постраждав старовинний духовий орган.

Пресслужба ДСНС повідомила, що пожежу зафіксували на площі 80 метрів квадратних. Наразі рятувальники продовжують працювати на місці події. Вони ретельно обстежують будівлю.

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Водночас ЗМІ повідомляють, що унікальний духовий орган – згорів. Окрім того, у центральному залі костелу впала розкішна люстра.

Епіцентр пожежі, вочевидь, перебував між першим та другим поверхом будівлі. Вогонь швидко поширювався. Над будівлею перехожі помітили густий чорний дим.

Пожежа у костелі Святого Миколая: дивіться відео

Пожежа у костелі: головне

Пожежа у костелі святого Миколая спалахнула близько 22:00.

На місце події відразу прибули рятувальники.

Щоб якнайшвидше приборкати полум'я, проїзд вулицею Велика Васильківська повністю заблокували.

Костел святого Миколая на вулиці Велика Васильківська збудували у 1899 – 1909 роках. Будівлю звели у неоготичному стилі. Проєкт розробив Станіслав Валовський. Над будівництвом працював архітектор Владислав Городеський.

Текст публікації ДСНС України:

Станом на 23:00 відкритого вогню всередині костьолу немає.

Ситуація повністю контрольована, пожежа була на площі 80 метрів квадратних.

Вогнем пошкоджено орган. Проводиться гасіння та детальне обстеження будівлі.