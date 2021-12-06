Проблеми з копитами та паразити: у Київському зоопарку розповіли про вилучених під КМДА тварин

3 барани та 2 овечки проведуть місяць на карантині в Київському зоопарку. Стан здоров'я тварин викликає занепокоєння у ветеринарів, однак вони досить швидко йдуть на поправку.

За словами гендиректора Київського зоопарку Кирила Трантіна, протестувальники, які привезли стадо під будівлю КМДА, поводилися з тваринами вкрай жорстоко. Баранів та овець викидали з маршрутки та тягли за ноги до мерії.

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Забирали до зоопарку чотирилапих у куті одного з дворів. Тварини тремтіли від страху та намагалися забитися у кут.

Боялися заходити під критий вольєр

Очільник зоопарку каже, що тварини були фактично нічийними – жодних чипів у них не знайшли.

У зоопарку овець та баранів годували спочатку лише сіном – аби уникнути ускладнень для кишечника.

Тварини перебували у пригніченому стані та боялися заходити під критий вольєр.

Зараз їх готують нормальним кормом, а парнокопитні вже їдять з великим апетитом.



Барани та вівці вже освоїлися та виявляють активність. У них виявили глисти, а у двох з них - кульгавість через копита, які неправильно розрослися, оскільки ніхто їх не чистив. Копитні трохи виснажені, але загалом – у межах норми. Повне обстеження ще попереду,

– зазначив керівник відділу ветеринарної медицини Київського зоопарку Віталій Кобилінський.

Подальшу долю тварин визначать пізніше. За місяць карантину їх відгодують та відмиють. Після закінчення карантину баранів та овець залишать у контактному зоопарку.