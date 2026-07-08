Прогриміли вибухи у Києві: ворог ударив балістикою

Російська армія атакувала столицю України балістичними ракетами. У Києві пролунали вибухи після півночі 8 липня.

Про удари ворога повідомили в КМВА. 24 Канал пише, яка є інформація на цей момент.

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Що відомо про обстріл Києва 8 липня?

Повітряну тривогу оголосили у Києві 8 липня вночі – о 00:31. За хвилину Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з півночі.

А проте місцеві повідомляли у соціальних мережах, що вибух у столиці пролунав ще до сирен. Після цього місто почуло ще кілька вибухів – російська армія продовжила запускати ракети.

Ворог атакує місто балістикою. Будьте в укриттях!

– написав у телеграмі начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Попередні удари такою зброєю по Києві сталися 6 липня. Тоді Росія вдалася до масованого обстрілу, загинули 19 людей, було багато влучань по житлових будинках.