Прокуратура прийшла з обшуками до комунальників Голосієва через мільйонну оборудку
На комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва" 5 жовтня прийшли з обшуками. Співробітників підозрюють в організації корупційної схеми на 2 мільйони гривень.
Прокуратура нагрянула у службові приміщення підприємства. Там вилучили документи про проведення тендерної закупівлі та фінансову співпрацю з приватною компанією.
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Віддали бюджетні кошти своїм протеже
- Комунальники провели конкурсні торги з порушеннями.
- Вони безпідставно віддали перевагу підконтрольним підприємствам.
- На підставі укладених договорів, компаньйони отримали на свої рахунки бюджетні кошти.
- За них вони мали реконструювати систему теплопостачання.
- Вартість послуг виявилася завищеною, а самі роботи виконали не повністю.
В ході обшуку прокуратура вилучила документи про тендери / Фото Київської міської прокуратури
Мінус 2 мільйони гривень
Зрештою фінансова оборудка коштувала територіальній громаді більше ніж 2 мільйони гривень. Тепер правоохоронці проведуть експертизу знайдених документів і продовжать розслідувати гучну корупційну схему.Зверніть увагу! Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує від 3 до 5 років обмеження волі або ув'язнення на строк від 3 до 8 років. Також передбачена заборона обіймати певні посади на 3 роки.
Схему організували посадові особи підприємства / Фото Київської міської прокуратури
Вереснева низка масових обшуків
У середині вересня прокуратура провела обшуки в Київавтодорі, Київшляхмосту та ще десятьох районних комунальних установах цього профілю. Їх співробітників запідозрили у привласненні та розтраті бюджетних коштів.
Текст публікації Київської міської прокуратури:
Прокуратура проводить обшуки на комунальному підприємстві "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва"
У вівторок, 5 жовтня 2021 року, Голосіївська окружна прокуратура міста Києва спільно з Голосіївським управлінням поліції Головного управління Нціональної поліції в місті Києві проводить обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва" в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва" за результатами проведення конкурсних торгів, безпідставно надано перевагу підконтрольним підприємствам, та на підставі укладених договорів перераховано на їхні рахунки бюджетні кошти за роботи з реконструкції системи теплопостачання, які виконувалися за завищеними цінами та не в повному обсязі.
Зазначені дії спричинили збитки територіальній громаді на суму понад 2 мільйони гривень.
У ході обшуку виявлено та вилучено документи щодо проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства з приватним товариством. Щодо вилучених документів будуть призначені експертизи.
Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.
Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.