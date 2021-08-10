Прокуратура підрахувала суму збитків через дрифт на Софіївській площі

Київська міська прокуратура планує вилучити автомобілі, які дрифтували на Софіївській площі. Крім того, правоохоронці встановили, що таке "шоу" завдало збитків історичній частині столиці на 50 тисяч гривень.

Деталі від прокуратури

Прокурори наголосили, що 50 тисяч – це наразі лише орієнтований розмір збитків. Відомо, що водії 2 автівок пошкодили клінкерне покриття на площі.

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На цей час тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин та осіб, причетних до кримінального правопорушення,

– заявили у прокуратурі.

Що загрожує порушникам

обмеження волі до 5 років,

позбавлення волі до 4 років.

У Київській прокуратурі наголосили, що пам'ятник Богданові Хмельницькому, біля якого влаштували дрифт, є пам'яткою мистецтва ХІХ століття. Водночас розташований поруч Софійський собор – пам'ятка архітектури ХІ століття, що входить до Списку спадщини ЮНЕСКО.

Що відомо про скандал

Зранку 10 серпня на Софіївській площі знімали рекламу для компанії Red Bull. Під час неї 2 автівки дрифтували пішохідною частиною площі та залишили сильні сліди від гуми. Відомо, що участь у зйомках брала співачка Alyona Alyona.

Київська міська державна адміністрація заявила, що дозволу на такі дії не давала. Ексміністр екології Ігор Шевченко казав, дозвіл видав заповідник "Софія Київська". Однак там все заперечують.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обурився дрифт-шоу у центрі столиці. Він запропонував уявити таке видовище на площі Святого Петра у Ватикані.

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