Детали от прокуратуры

Прокуроры отметили, что 50 тысяч – это пока только приблизительный размер убытков. Известно, что водители 2 автомобилей повредили клинкерное покрытие на площади.

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В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к уголовному преступлению,

– заявили в прокуратуре.

Что грозит нарушителям

ограничение свободы до 5 лет,

лишение свободы до 4 лет.

В Киевской прокуратуре отметили, что памятник Богдану Хмельницкому, возле которого устроили дрифт, является памятником искусства XIX века. В то же время расположенный рядом Софийский собор – памятник архитектуры ХІ века, который входит в Список наследия ЮНЕСКО.

Что известно о скандале

Утром 10 августа на Софиевской площади снимали рекламу для компании Red Bull. Во время нее 2 машины дрифтовали по пешеходной части площади и оставили сильные следы от резины. Известно, что участие в съемках принимала певица Alyona Alyona.

Киевская городская государственная администрация заявила, что разрешения на такие действия не давала. Экс-министр экологии Игорь Шевченко говорил, что разрешение выдал заповедник "София Киевская". Однако там все отрицают.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмутился дрифт-шоу в центре столицы. Он предложил представить такое зрелище на площади Святого Петра в Ватикане.

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