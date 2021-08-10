Деталі від прокуратури
Прокурори наголосили, що 50 тисяч – це наразі лише орієнтований розмір збитків. Відомо, що водії 2 автівок пошкодили клінкерне покриття на площі.
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На цей час тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин та осіб, причетних до кримінального правопорушення,
– заявили у прокуратурі.
Що загрожує порушникам
- обмеження волі до 5 років,
- позбавлення волі до 4 років.
У Київській прокуратурі наголосили, що пам'ятник Богданові Хмельницькому, біля якого влаштували дрифт, є пам'яткою мистецтва ХІХ століття. Водночас розташований поруч Софійський собор – пам'ятка архітектури ХІ століття, що входить до Списку спадщини ЮНЕСКО.
Що відомо про скандал
- Зранку 10 серпня на Софіївській площі знімали рекламу для компанії Red Bull. Під час неї 2 автівки дрифтували пішохідною частиною площі та залишили сильні сліди від гуми. Відомо, що участь у зйомках брала співачка Alyona Alyona.
- Київська міська державна адміністрація заявила, що дозволу на такі дії не давала. Ексміністр екології Ігор Шевченко казав, дозвіл видав заповідник "Софія Київська". Однак там все заперечують.
- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обурився дрифт-шоу у центрі столиці. Він запропонував уявити таке видовище на площі Святого Петра у Ватикані.
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