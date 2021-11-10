Проломив голову й утік: підозрюваного в побитті автора пісень KAZKA затримали

У Києві затримали й оголосили про підозру імовірному нападнику на автора пісень гурту KAZKA Миколу Журавльова. Чоловіка жорстоко побили у власному під'їзді 6 листопада.

Наразі зловмиснику інкримінують завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження. Якщо провину доведуть, йому загрожуватиме 5 – 8 років за ґратами.

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Голову музиканту проломив сусід

Нападником виявився нетверезий сусід композитора. Пізно ввечері 6 листопада між ними виник конфлікт. Під час суперечки п'яний чоловік вирішив пустити в хід кулаки і вдарив хлопця щонайменше один у раз у праву скроню.

У потерпілого діагностували черепно-мозкову травму, забій головного мозку та компресійний вдавлений перелом правої скроневої ділянки.

Зрештою правоохоронці таки затримали агресивного нападника. Невдовзі йому мають обрати запобіжний захід.

Попереду в композитора – ще одна операція