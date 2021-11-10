Наразі зловмиснику інкримінують завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження. Якщо провину доведуть, йому загрожуватиме 5 – 8 років за ґратами.
За темою У Києві жорстоко побили автора пісень гурту KAZKA
Голову музиканту проломив сусід
Нападником виявився нетверезий сусід композитора. Пізно ввечері 6 листопада між ними виник конфлікт. Під час суперечки п'яний чоловік вирішив пустити в хід кулаки і вдарив хлопця щонайменше один у раз у праву скроню.
Зрештою правоохоронці таки затримали агресивного нападника. Невдовзі йому мають обрати запобіжний захід.
Попереду в композитора – ще одна операція
- Перші 12 годин потерпілий із важкими травмами їздив по Києву й проходив різні обстеження.
- Зрештою йому зробили операцію з видалення пошкоджених кісток черепа.
- Однак згодом Журавльову доведеться перенсти ще одне втручання для встановлення металевої пластини.