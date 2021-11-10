В настоящее время злоумышленнику инкриминируют нанесение умышленного тяжелого телесного повреждения. Если вину докажут, ему будет грозить 5 – 8 лет за решеткой.
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Голову музыканту проломил сосед
Нападавшим оказался нетрезвый сосед композитора. Поздним вечером 6 ноября между ними возник конфликт. Во время спора пьяный мужчина решил пустить в ход кулаки и ударил парня по меньшей мере один раз в правый висок.
В конце концов, правоохранители задержали агрессивного нападавшего. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.
Впереди у композитора – еще одна операция
- Первые 12 часов потерпевший с тяжелыми травмами ездил по Киеву и проходил разные обследования.
- В конце концов, ему сделали операцию по удалению поврежденных костей черепа.
- Однако впоследствии Журавлеву придется перенести еще одно вмешательство для установки металлической пластины.