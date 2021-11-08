На проспекті Перемоги збили поліцейського, який оформлював аварію: моторошні кадри автотрощі

У Києві трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода на проспекті Перемоги, 114/1. Ввечері 8 листопада там збили поліцейського, який оформлював ще одну аварію.

На кадрах, які зафільмували свідки, видно, що на місці зіткнення одразу трьох автівок ускладнився рух. Туди прибули карети швидкої допомоги та патрульні екіпажі.

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Поліцейський опинився у небезпечній пастці

Спершу на дорозі зіштовхнулися два легковики. Вони увімкнули аварійні сигнали.

Попереду них зупинилося авто Патрульної поліції. Один з правоохоронців вийшов на дорогу і почав заповнювати необхідні документи.

В цей момент на смугу вилетів позашляховик і буквально зім'яв Renault Logan.

В результаті поліцейського затисло між автівками.

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Наразі відомо, що потерпілий поліцейський живий, але госпіталізований до лікарні з травмами. За свідченням очевидців, водій темного позашляховика, який не помітив знак аварійної зупинки та оформлення аварії, втік після ДТП. Також постраждав ще один водій.

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