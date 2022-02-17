Протест ФОПів у Києві: почались сутички з поліцією – відео протистоянь

Під Верховною Радою у Києві 17 лютого почалась акція протесту від руху SaveФОП. Між правоохоронцями та активістами стались сутички.

Протистояння почалось, коли поліція почала відтискати протестувальників від стін уряду. Активісти почали кидати у силовиків транспаранти, яйця і зеленку.

До теми Сутички з ФОПами під Радою: є постраждалі, серед них журналісти

Акція руху SaveФОП: дивіться відео

Мітингувальники перекрили вулицю: дивіться відео

Деталі акції протесту

Підприємці вийшли висловити невдоволення щодо використання реєстраторів розрахункових операцій. Мітингувальники перекрили вулицю Грушевського та заблокували рух автомобілів. Його вже вдалось відновити.

Також люди почали кидати у спецтранспорт поліції яйця. Також вони лаялись у бік правоохоронців.

Сутички з поліцією: дивіться відео

Спецтранспорт закидують яйцями: дивіться відео

SaveФОП 2 роки мітингує проти введення касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.