Протест ФОПів у Києві: почались сутички з поліцією – відео протистоянь
Джерело:РБК-Україна
Під Верховною Радою у Києві 17 лютого почалась акція протесту від руху SaveФОП. Між правоохоронцями та активістами стались сутички.
Протистояння почалось, коли поліція почала відтискати протестувальників від стін уряду. Активісти почали кидати у силовиків транспаранти, яйця і зеленку.
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Акція руху SaveФОП: дивіться відео
Мітингувальники перекрили вулицю: дивіться відео
Деталі акції протесту
Підприємці вийшли висловити невдоволення щодо використання реєстраторів розрахункових операцій. Мітингувальники перекрили вулицю Грушевського та заблокували рух автомобілів. Його вже вдалось відновити.
Також люди почали кидати у спецтранспорт поліції яйця. Також вони лаялись у бік правоохоронців.
Сутички з поліцією: дивіться відео
Спецтранспорт закидують яйцями: дивіться відеоДовідково. SaveФОП 2 роки мітингує проти введення касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.