Противостояние началось, когда полиция начала теснить протестующих от стен правительства. Активисты начали бросать в силовиков транспаранты, яйца и зеленку.

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Акция движения SaveФЛП: смотрите видео

Митингующие перекрыли улицу: смотрите видео

Детали акции протеста

Предприниматели вышли выразить недовольство касательно использования регистраторов расчетных операций. Митингующие перекрыли улицу Грушевского и заблокировали движение автомобилей. Его уже удалось восстановить.

Также люди начали бросать в спецтранспорт полиции яйца. Также они ругались в сторону правоохранителей.

Схватки с полицией: смотрите видео

Спецтранспорт забрасывают яйцами: смотрите видео

Справка. SaveФЛП 2 года митингует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.

Прошлые протесты ФЛП в Киеве

Представители малого бизнеса в Киеве 25 января потребовали разрешения на работу без кассовых аппаратов. Поэтому в центре столицы образовались пробки. Между протестующими и полицией случились столкновения, в которых пострадал 21 человек. Также открыли 2 уголовных производства.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал эту акцию самой масштабной из всех, что были раньше. По его словам, требования митингующих не соответствуют действительности.

Также столкновения под Радой произошли 17 декабря 2021 года. Тогда ФЛП немного разбили полицейский автомобиль.