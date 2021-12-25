Псевдовечеря за кілька тисяч: поліція "накрила" київських аферистів із тіндера

Поліція у Києві викрила аферистів, які розміщували оголошення тіндері від імені дівчат. Потім запрошували їх на зустріч й замовляли дорогу їжу та напої на виніс.

Організували схему іноземець, дівчина з Волині та хлопець з Закарпаття. Їм загрожує до 12 років тюрми.

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Поліція викрила шахраїв з тіндера

Зловмисники створили у соціальній мережі декілька анкет з акаунтами дівчат, які нібито були в пошуках заможних чоловіків. Далі при зустрічі в кафе фігуранти шахрайським шляхом заволодівали грошима потерпілих,

– розповіли у поліції.

Начальник управління міграційної поліції Головного управління Нацполіції у Києві Денис Дем'янюк розповів, що фігуранти орендували приміщення та замаскували його під кафе. Зокрема він розповів схему дії злочинців:

призначивши зустріч нібито в кафе Печерського району столиці, дівчина замовляла нібито дорогі алкогольні напої та їжу на виніс;

мовляв, це було як обіцянка продовження вечора;

далі їм виносили у пакеті замовлення, чоловік розраховувався, дівчина забирала з собою пакунок;

насправді то був муляж, бо у ньому не було придбаних дорогих продуктів.

"На виході з кафе за вигаданою легендою зловмисниця залишала чоловіка, поверталася у кафе з оплаченим "замовленням" та передавала його для використання з іншим потерпілим. Під час чергового "побачення" правоохоронці затримали 3 фігурантів", – розповіли у поліції.

Зокрема затримали:

громадянина іншої держави, з 1999 року народження, який організував злочинну схему;

допомогала йому уродженка Волині, 2002 року народження;

а також уродженець Закарпатської області, 1997 року народження.

Молоді люди організували шахрайську схему / Фото нацполіції

Справу внесли у Єдиний реєстр досудових розслідувань через шахрайство. Слідчі вже готують повідомлення про підозру затриманим та клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів. За словами полковника поліції, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Коротко про останні випадки шахрайства

Після того, як влада почала видавати тисячу, шахраї почали заробляти на цьому. Зокрема вони почали продавати "тисячу Зеленського за вакцинацію" за готівку. Хочуть так "заробити" на платформі OLX.

20 грудня напередодні свят активізувалися шахраї, які подобово "здають" котеджі та апартаменти в Карпатах туристам. Схема полягає у тому, що насправді будиночків не існувало. Шахраї ж, отримуючи гроші за житло, зникають.

У Києві викрили поліцейського та медикиню, які за хабар видавали людям сертифікати вакцинації проти COVID-19 без її проходження. Їм загрожує до 6 років ув'язнення.

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