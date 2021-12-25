Организовали схему иностранец, девушка из Волыни и парень из Закарпатья. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

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Полиция разоблачила мошенников из тиндера

Злоумышленники создали в социальной сети несколько анкет с аккаунтами девушек, которые якобы были в поисках состоятельных мужчин. Далее при встрече в кафе фигуранты мошенническим путем завладевали деньгами потерпевших,

– рассказали в полиции.

Начальник управления миграционной полиции Главного управления Нацполиции в Киеве Денис Демьянюк рассказал, что фигуранты арендовали помещение и замаскировали его под кафе. В частности, он рассказал схему действия преступников:

назначив встречу в кафе Печерского района столицы, девушка заказывала якобы дорогие алкогольные напитки и еду на вынос;

якобы это было как обещание продолжения вечера;

дальше им выносили в пакете заказ, мужчина рассчитывался, девушка забирала с собой сверток;

на самом деле это был муляж, потому что в нем не было приобретенных дорогих продуктов.

"На выходе из кафе по вымышленной легенде злоумышленница покидала мужчину, возвращалась в кафе с оплаченным "заказом" и передавала его для использования с другим потерпевшим. Во время очередного "свидания" правоохранители задержали 3 фигурантов", – рассказали в полиции.

В частности, задержали:

гражданина другого государства 1999 года, который организовал преступную схему;

помогала ему уроженка Волыни, 2002 года рождения;

а также уроженец Закарпатской области, 1997 года.

Молодые люди организовали мошенническую схему / Фото нацполиции

Дело внесли в Единый реестр досудебных расследований за мошенничество. Следователи уже готовят сообщения о подозрении задержанным и ходатайства в суд об избрании мер. По словам полковника полиции, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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Коротко о последних случаях мошенничества

После того, как власти начали выдавать тысячу, мошенники начали зарабатывать на этом. В частности, они начали продавать "тысячу Зеленского за вакцинацию" за наличные. Хотят так "заработать" на платформе OLX.

20 декабря накануне праздников активизировались мошенники, которые посуточно "сдают" коттеджи и апартаменты в Карпатах туристам. Схема состоит в том, что в действительности домиков нет. Мошенники же, получая деньги за жилье, исчезают.

В Киеве разоблачили полицейского и медика, которые за взятку выдавали людям сертификаты вакцинации против COVID-19 без ее прохождения. Им грозит до 6 лет тюрьмы.

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