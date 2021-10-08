У цьому "гастро-кафе" "розводять" на гроші. Дівчата працюють на заклад. Mercedes – лише декорація у цій схемі, так само як і "кафе".

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Відкрили "Лева" приблизно навесні 2021 року. Журналісти поспілкувались з десятками чоловіків, які побували там, і просто в захваті від того, як це організували.

Як виглядала схема

Отже, схема починається здалеку. Чоловіки потрапляють в цей заклад не тому, що вони його обрали, а тому що їх цілеспрямовано привели сюди дівчата, які працюють на заклад.

Вони – співробітниці на відсотках, але для кавалерів в них є продумана одна на всіх легенда, аби хлопці не здогадалися про їхній стосунок до "Золотого лева".



Схема відбувалась у закладі "Золотий лев" / Скриншот з відео Bihus.Info

Усі чоловіки думають, що йдуть на справжнє побачення після знайомства в мережі, зокрема у тіндері. Також заклад "полював" на жертв у:

Badoo;

телеграм-боті "Леонардо Дайвинчик";

Pure;

Mamba.

В сервісах знайомств листуються з жертвами не дівчата, які ходять на побачення. У схемі для цього є окремі оператори. Тому під аватаркою дівчини вам може відповідати бородатий шахрай.

Гачок для "розводу"

Щоб не встрягти у схему, запам'ятайте їхню легенду – одна на всіх. У дівчини-аватарки – заможний тато, власний бізнес, дорога машина з водієм. Це гарна легенда – перспективне знайомство.

Постановні прелюдії відбуваються заради того, щоб на пів години привести чоловіка в "Золотий лев". Для того, щоб він до останнього не розумів, що буде далі, зустріч в "Леві" не призначають. Усіх дівчат везе на псевдопобачення синій Mercedes.

Той автомобіль може здатися дуже крутим, але він – така ж бутафорія, як і "ресторан". Це відновлений "потопельник" із США. Його обтягнули плівкою, замінили диски, підсвітили значок, але навіть з тюнінгом його ціна – 20 тисяч доларів.



Mercedes зі схеми / Скриншот з відео Bihus.Info

Як правило, дівчата самі нібито випадково пропонують "Золотий лев". Але справжня шахрайська удача – це коли ініціативу виявляє не дівчина, а її супутник. Він, звісно, не розуміє, що не просто так опинився біля закладу.

Завдання закладу – дорого вас не годувати. Схема не передбачає, що пара їстиме прямо там. Адже всі дівчата нібито хотіли лише взяти щось з собою.

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Там відбувається швидкий "розвод" на гроші. Дівчина вип'є келих шампанського – а в чеці вже 2 – 3 тисячі гривень. Завдання дівчат – напити більше, поки чекають на замовлення з собою.

Яке в закладі меню

Меню в закладі хитре. Навіть якщо хлопцю спаде на думку вивчати його під час побачення – не розбереться. Там є ціна, але не вказано, що вона – за келих.



Заклад працює лише для схеми / Скриншот з відео Bihus.Info

Це задумали не для того, щоб хлопець усвідомлював, що відбувається. Офіціант може приносити чеки з сумами дівчині, а термінал для оплати – хлопцю.

До речі! Чеки там пишуть від руки. З терміналом прибігають після кожного келиха.

Схема – одна на всіх

Раптова причина втекти – одна на всіх, мовляв, шукає батько. Дівчата – різні, схема – одна. Є таке явище консумація. Це коли дівчата в закладах розкручують чоловіків на "замовити більше і дорожче".

"Золотий лев" працює лише під схему. В інші дні туди зайти не вдасться. Адже розслідувачі намагались це зробити кілька разів. Від початку журналісти припускали, що уся їжа, яку "впарюють" жертвам за тисячі гривень – з супермаркету. Спершу це була лише здогадка.

Водночас коли розслідувачі з'ясували, хто стоїть за цією схемою, дізнались, що вони мають аналогічний заклад і в Росії. Там замість кухаря – їжа з супермаркету.

На дверях графік: з 9:00 до 22:00, але реально "лев відкриє пащу" лише перед підвозом першої жертви – то о 16:00, то о 19:00, то о 20:00. І працює значно довше, ніж до 22:00, якщо потік жертв ще не закінчився.

Хто наймає дівчат на роботу

Журналісти знайшли дівчат, які розводять чоловіків, але прізвища не назвали. Адже вони в схемі не є головними. І все одно ходять на псевдопобачення під лівими іменами. Краще поговорити про тих, хто їх немає.



Хто наймає дівчат на роботу / Фото Bihus.Info

"Золотий лев" шукає і дівчат, які "розводитимуть" хлопців і тих, хто спілкуватиметься від імені дівчат на сервісах знайомств. Вакансії – завуальовані.

Зауважимо! Дівчат для "розводів" підбирають місцевих, але організатори схеми – з Росії. Розслідувачі вийшли на них через квитанції про оплату замовлення. Отримувач грошей за тартар, осетра і шампанське – Zolotyj Restoran.

Українська компанія з такою назвою – ТОВ "Золотий ресторан" – зареєстрована в березні 2021 року росіянином Петром Шаліним. Він – співзасновник кількох закладів у Росії, які працюють за тією ж схемою.

Шаліна у Києві журналісти не помітили. А от його бізнес-партнера – росіянина Рінчіна Балданова – зняли в самому "Золотому леві". Буквально в серпні він зареєстрував за адресою "Лева" ще одну компанію – "Київські ресторани".



Балданова помітили в "Золотому леві" / Скриншот з відео Bihus.Info

В публікаціях працівниць закладу можна побачити, як Балданов:

платить дівчатам зарплату;

їздить за кермом синього Mercedes;

говорить з менеджерами "Золотого лева".

Поруч з Балдановим помітили Каміла Пасаман, яка не пустила журналістів в заклад через шалену вигадану бронь. Всеволод Черненко не так давно шукав роботу проєкт-менеджера і вказував, що працював у Петербурзі на "розводняк", в якому агресивно впарювали "Принцесу Нурі" під виглядом елітного чаю.



Черненко – учасник схеми / Скриншот з відео Bihus.Info

Така схема – не лише в "Золотому леві"

Власники "Золотого лева" мають такі заклади не лише в Росії і Україні, а й в Італії. Цей заклад – не єдине місце, де "розводять" на гроші за подібною схемою.

Наприклад, влітку поліція накрила кальянну Hit Hookah Bar. Схема аналогічна: знайомство у тіндері, заманювання у заклад, чек на багато тисяч гривень. Серед власників громадяни:

Росії;

Азербайджану.

Організатори схеми били переважно по іноземцях. Якщо жертва відмовлялась платити, її відводили у закрите приміщення, гамселили і забирали цінні речі.

Ще одна порада: йдете у незнайомий заклад – гляньте відгуки на картах. Якщо на мапі заклад не позначений, просто введіть у пошукове поле назву та адресу.

Якщо прописати "Золотий лев, Бастіонна", то є низка подібних історій про "розводи" від юних "олігархинь". Це реально кілька хвилин, які збережуть цілими гаманець і обличчя.



Кухня в "Золотому леві" / Колаж 24 каналу

Журналісти спостерігали за закладом декілька вечорів, не втручалися у процес, хоч знали, що це "розвод". Розслідувачі подивились в меню на улюблений напій місцевих дівчат – шампанське.

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Дешеве – 1 200 гривень за 150 мілілітрів. Є по 2 тисячі гривень за бокал, а для платоспроможних кавалерів 3 600 гривень за бокал. Також розслідувачі заглянули до кухні "ресторану", де було дуже брудно.

Не відомо, кому ще захочеться імпортувати до України черговий "проапгрейджений" "розводняк". Не відомо навіть – чи закриють цей. Але заява від юристів Bihus.Info із доказами шахрайства, фотографіями і прізвищами учасників і учасниць вже "полетіла" в поліцію.