Тому про таке мінімум. Зупинимося на системному шахрайстві, менш очевидних або особливо нахабних аферах.

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У деяких схемах люди "попадають" на мінімальні "завдатки" чи "передплати". У деяких – на сотні тисяч гривень. Попадають і ті, хто шукає "поюзані" машини, і ті, хто хоче авто з салону. Це – боляче.

Тому гляньте наш огляд – просто щоб тримати в голові алгоритми кидків. Навіть якщо зараз не шукаєте автомобіль. Вони залишаться в пам'яті і спрацюють в потрібний момент.

Схема: "биток" з аукціону в США

Мабуть, один із найпопулярніших способів купівлі машини – автомобільні аукціони в Америці чи Європі. Це не такі псевдоторги, де не треба платити гроші, щоб дізнатись, що ти нічого не виграв.

Аукціон справжній, проходить на закордонних майданчиках для торгів. Там страхові компанії, банки, дилери чи приватні особи продають використані автомобілі, часто після маленьких чи великих аварій. А покупець підіймає ціну.



У США деякі авто можна придбати на аукціоні / Фото Unsplash

Якщо постаратися, купити і відремонтувати таке авто можна дешевше, ніж купити таке ж в Україні. Але ключове тут – якщо постаратися. Для цього потрібні час, зусилля і компетентність – прорахувати вартість доставки, розмитнення, ремонту, додаткових платежів.

Однак ажіотаж на автівки з аукціонів породив не дуже чесних посередників, які пообіцяють вам ледь не мерседес за ціною жигулів.

Покупцям пообіцяли майже нові авто

Наші сьогоднішні герої – Ігор та Святослав, військові, не знайомі між собою, які співпрацювали з однією компанією. Святослав замовляв авто із США на початку 2021 року. Ігор звернувся до тієї ж компанії на кілька місяців пізніше.

Обох підкупила активна реклама. Згадки від блогерів і популярних ведучих, сотні тисяч підписників фірми у соцмережах. Святослав шукав машину за 8 тисяч доларів. У компанії швидко погодилися знайти, взяли 500 доларів за свої послуги і почали пошук.

Вже за тиждень запропонували купити фольцваген джетту. Сказали: авто на ходу і майже без пошкоджень. Авто придбали на аукціоні ще в лютому. Святославу пообіцяли, що за місяць-два машина буде в Україні.

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А оскільки вона на ходу і не потребує серйозного ремонту – можна сідати і їхати. А от Ігор виходив з бюджету 10 тисяч доларів. Йому запропонували форд ескейп 2015 року. І теж сказали – за 2 місяці буде їздити.

І у Святослава, і у Ігоря менеджери періодично зникали зі зв'язку, хоч обіцяли повний супровід. Періодично зникали – це не відповідали по кілька тижнів. Жодному з них автівка не приїхала вчасно.

Святослав чекав на машину 4 місяці замість двох. Так само на пару місяців пізніше своє авто забрав і Ігор. Але проблема виявилась не лише в цьому. Автомобілі потребували ремонту. І це збільшило витрати.

До цього Святослава запевняли – авто на ходу, пройшло усі необхідні огляди на техстанціях і не має значних пошкоджень, лише кілька подряпин. Перший день її забрати не вдалося, тому що машина не заводилася.



Авто потребували серйозного ремонту / Фото Unsplash

Через декілька днів чоловік з неабиякими зусиллями таки завів автомобіль. Після того як звернувся до знайомих на станцію техобслуговування, виявляється, що мотор у цій машині просто мертвий.

За словами Святослава, машина потребує ще мінімум 2 тисячі доларів на ремонт двигуна. Авто Ігоря теж мало бути лише з незначними пошкодженнями. Чоловік навіть запланував родинну відпустку – тур Україною, на тій машині. Однак авто досі в ремонті.

Ігор теж уже заплатив додаткову тисячу доларів за ремонт. І продовжує ремонтувати. В обох випадках чоловіки автівки отримали, але розраховували на інше. Додаткові витрати і місяці очікування якось не входили в їхні плани.

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Тепер вважають, могли б підібрати щось поближче, в Україні. І швидше. Якщо звернутись у компанію під виглядом клієнта, там справді не розкажуть прямо ані про імовірність додаткових місяців очікування, ані про додаткові витрати. Пообіцяли хіба що економію.

Наостанок – ми глянули відгуки про цю компанію. Святослав й Ігор – не єдині, хто скаржаться на строки і стан авто. У компанії затримки пояснюють форс-мажором. Переплати за ремонт машини, переконують, взагалі щось нереальне. Особливо, якщо клієнт застрахував цей ризик.

Як придбати авто на закордонних аукціонах

Отож. Якщо ви таки вирішили замовляти машину на закордонних аукціонах – кілька порад від співробітників такого бізнесу.

Малоймовірно, що дешеві авто обійдуться вам вигідно. Тож краще попередньо подивіться український ринок – так ви зекономите час, нерви і, можливо, гроші.

Підбирайте людину чи компанію, яка буде робити викуп машини, через людей, які вже користувались цими послугами. Не ведіться на рекламу блогерів.

Поцікавтеся офіційними документами про закордонну машину. Є сервіси, які продають доступ до такої інформації – там все про стан машини, пробіг, історію обслуговування чи історію ДТП.

Поцікавтеся, куди ви платите за машину. В ідеалі компанія має надати вам реквізити аукціону – за тіло машини і комісію оплата здійснюється на офіційний рахунок. І ви можете заплатити самі.

Схема: продаж неіснуючого авто

У цій схемі шахраї продають машину або мотоцикл, яких у них в принципі немає. Увесь сенс схеми в тому, щоб "кинути" вас на передоплату. Все починається з солодкої ціни.

Можуть напхати ще якісь приємні "плюшки" – безкоштовну доставку, додаткову знижку, каву в ліжко. Що завгодно, аби ви скинули гроші на картку. Легко продавати за копійки те, чого в принципі нема. Відкриваємо оголошення.

Продавець Юля. Виставляє на продаж безліч мотоциклів. Різні бренди і моделі. І всі надзвичайно дешеві. Наприклад, "Ямаха", 300 кубів, за 20 тисяч гривень. В реалі за ці гроші можна купити хіба колеса. Але ж виглядає спокусливо, правда?

Якщо уважно погуглити, виявляємо, що Юля (а вона навряд чи насправді Юля) працює не одна. Аналогічні об'яви з дуже дешевими мотоциклами і однотипними формулюваннями в описі виставляють ще кілька акаунтів. З різних телефонів.



В інтернеті продають авто, яких не існує насправді / Фото Unsplash

Навіть у нашої Юлії низка номерів. Однак ці телефони перестають працювати через день – два після розміщення оголошення. Їх вимикають після того, як вдалось когось розвести.

Якщо зателефонувати так званій Юлі, то вона пропонує надіслати їхній сайт. Однак насправді це декорація, щоб отримати більше довіри від потенційного клієнта. Але цей сайт і дає остаточне розуміння того, що у продавців немає ніяких мотоциклів.

Перш ніж подзвонити шахраям і поговорити про нашу покупку, ми вирішили проаналізувати деякі з позицій. Всі фото на сайті крадені з реальних об'яв. Деякі – з молдовських, а деякі навіть з Таїланду.

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Щодо низької ціни у аферистів заготовлена легенда-пояснення. Вони пояснюють нібито техніку зняли з арешту. Хто і в кого ці мотоцикли арештував, а потім зняв арешт, аферисти, звісно, не розкажуть. Це ж легенда. Туманна і загадкова. Без деталей. Бо навіщо вам деталі, коли є безкоштовна доставка.

Перед відправкою клієнтів просять надіслати завдаток – 3 тисячі гривень. От заради цих грошей все й робиться. Скинути гроші треба на банківську картку, яка нібито належить бухгалтеру.

Як захиститись від схеми продажу неіснуючого авто

Не думайте, що цей розвод працює тільки з мотоциклами. З авто схема та сама. Так що бачите дуже привабливу ціну – перевірте тисячу разів перш ніж зробити бодай якийсь платіж. Якщо не бачили авто на власні очі – або не платіть, або будьте готові попрощатися з грошима.



При покупці авто необхідно особисто його оглянути / Фото Unsplash

Хочете перевірити оголошення, не виходячи з будинку? Окей, погугліть телефон і перевірте фото. Закиньте його в "гуглпошук" по картинках або подібні сервіси. І, головне, попросіть продавця зробити додаткові фото і відео. З того ракурсу, з якого скажете ви.

Схема: під виглядом автосалону

Схожа схема – шахраї теж продають повітря. Але заради більшої достовірності й вплітають у свою легенду офіційних дилерів. Вам прилітає смс-ка про виграш авто з салону. Просто так.

Ніхто в здоровому глузді на таке не поведеться? Ну судячи з кількості таких розсилок – ще й як велись. Інколи шахраї навіть створювали клон сайту офіційного дилера авто в Україні, і там публікували оголошення, що саме ви – власник такого-то номеру телефону – виграли автомобіль.

"Переможцям" компанія казала, що потрібно лише сплатити податок за реєстрацію авто. Від 1 до 5 тисяч гривень. Дехто, звісно телефонував до справжнього салону, щоб перевірити виграш. Ви теж так робіть.

Зверніть увагу! Дзвінків було так багато, що компанія навіть поставила у себе на сайті оголошення: ніяких автівок вона не розігрує.

Друга схема, у якій прикриваються автосалонами – оголошення на платформах для продажу – типу "олх" чи "авторіа". Оголошення нібито авто з салону дешевше від ринкової вартості. Відсотків на 20 – 30. Фото з офіційних сайтів.

Легенда – розпродаж залишків минулорічної колекції. Ну, в сенсі, непопулярної моделі, яка застрягла у салоні. Шахраї уточнюють, звідки ви. І де б ви не були, машина стоїть далеко від вас. І ніяк її не подивитись. Але все неодмінно привезуть. Тільки оплатіть аванс і доставку.

Розкрити цю аферу ще простіше – достатньо самостійно знайти контакти салону і подзвонити.

Схема: псевдорозстрочка

Це вже більш винахідлива система. "Машина в розстрочку", яка ніяка не розстрочка. Принаймні – кредитують не вас. А ви. Правильна розстрочка – це коли вам дали машину. А платите ви частинами.

А оця схема, це коли ви платите частинами. Але машину вам не дали. Так, і на це ведуться. І багато.



Українка витратила 100 тисяч гривень і не отримала авто / Фото Unsplash

Родина нашої героїні Тетяни за рік виплатила більше ніж 100 тисяч гривень компанії за авто в розстрочку, але так і не отримала свою машину. Оголошення вона побачила на "ОЛХ". Нібито від приватного покупця. Коли зателефонувала – виявилось, що це компанія.

Вони описали свою "розстрочку" так: вносите частину платежів і за кілька місяців катаєтесь на автомобілі. Їй сказати внести 60 тисяч гривень. За послуги самої компанії родина Тетяни заплатила 12 тисяч гривень.

Жінка потрапила у схему з неіснуючим авто

Там називають це "інформаційні послуги" – підбір машини, оформлення документів. Плюс платежі за машину – майже 100 тисяч. Покупець у договорах з компанією – не покупець, а "учасник групи".

Група, не знайома між собою, має регулярно скидатися грошима в фонд. А машину забирає той, хто заплатить більше. Про оце все було дрібненько написано в стосі паперів від компанії.

Врешті родина Тетяни машину не побачила, розірвала договір і пішла до поліції. Компанія повернула їй лише частину грошей – замість 100 тисяч – 60. Тобто десь 40 тисяч Тетяна втратила.

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Ці нюанси теж були прописані в договорі – решту суми компанія називає "авансовими внесками", які у разі розірвання договору поверненню не підлягають.

Ну, і наостанок ще одна ідіотська деталь цієї історії. Мало того, що цю угоду продавали як розстрочку для Тетяни, а вона виявилася розстрочкою для когось іншого – за Тетянин кошт. Так у договір Тетяни ще й вписали не ту машину, яку вона збиралась купити.

Не підписуйте документів, якщо ви точно знаєте, що там вже є щось невірне. І загалом – читайте все, що написано в договорі. Звідти можна до оплати дізнатись, що машину вам ніхто не гарантує через кілька місяців. Не впевнені – порадьтесь з юристами, це коштує дешевше 40 тисяч.

Як не потрапити у руки аферистів?