В этом "гастро-кафе" "разводят" на деньги. Девушки работают на заведение. Mercedes – лишь декорация в этой схеме, так же как и "кафе".

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Открыли "Льва" примерно весной 2021 года. Журналисты пообщались с десятками мужчин, которые побывали там, и просто в восторге от того, как это организовали.

Как выглядела схема

Итак, схема начинается издалека. Мужчины попадают в это заведение не потому, что они его выбрали, а потому, что их целенаправленно привели сюда девушки, которые работают на заведение.

Они – сотрудницы на процентах, но для кавалеров у них есть продуманная одна на всех легенда, чтобы парни не догадались об их отношении к "Золотому льву".



Схема проходила в заведении "Золотой лев" / Скриншот из видео Bihus.Info

Все мужчины думают, что идут на настоящее свидание после знакомства в сети, в частности в тиндере. Также заведение "охотилось" на жертв в:

Badoo;

телеграм-боте "Леонардо Дайвинчик";

Pure;

Mamba.

В сервисах знакомств переписываются с жертвами не девушки, которые ходят на свидания. В схеме для этого есть отдельные операторы. Поэтому под аватаркой девушки вам может отвечать бородатый мошенник.

Крючок для "развода"

Чтобы не встрять в схему, запомните их легенду – одна на всех. У девушки-аватарки – состоятельный папа, собственный бизнес, дорогая машина с водителем. Это хорошая легенда – перспективное знакомство.

Постановочные прелюдии происходят ради того, чтобы на полчаса привести мужчину в "Золотой лев". Для того, чтобы он до последнего не понимал, что будет дальше, встречу во "Льве" не назначают. Всех девушек везет на псевдосвидание синий Mercedes.

Тот автомобиль может показаться очень крутым, но он – такая же бутафория, как и "ресторан". Это восстановленный "утопленник" из США. Его обтянули пленкой, заменили диски, подсветили значок, но даже с тюнингом его цена – 20 тысяч долларов.



Mercedes из схемы / Скриншот из видео Bihus.Info

Как правило, девушки сами якобы случайно предлагают "Золотой лев". Но настоящая мошенническая удача – это когда инициативу проявляет не девушка, а ее спутник. Он, конечно, не понимает, что не просто так оказался возле заведения.

Задача заведения – дорого вас не кормить. Схема не предполагает, что пара будет есть прямо там. Ведь все девушки якобы хотели лишь взять что-то с собой.

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Там происходит быстрый "развод" на деньги. Девушка выпьет бокал шампанского – а в чеке уже 2 – 3 тысячи гривен. Задача девушек – напить больше, пока ждут заказа с собой.

Какое в заведении меню

Меню в заведении хитрое. Даже если парню взбредет в голову изучать его во время свидания – не разберется. Там есть цена, но не указано, что она – за бокал.



Заведение работает только для схемы / Скриншот из видео Bihus.Info

Это задумали не для того, чтобы парень осознавал, что происходит. Официант может приносить чеки с суммами девушке, а терминал для оплаты – парню.

Кстати! Чеки там пишут от руки. С терминалом прибегают после каждого бокала.

Схема – одна на всех

Внезапная причина сбежать – одна на всех, мол, ищет отец. Девушки – разные, схема одна. Есть такое явление консумация. Это когда девушки в заведениях раскручивают мужчин на "заказать больше и дороже".

"Золотой лев" работает только под схему. В другие дни туда зайти не удастся. Ведь расследователи пытались это сделать несколько раз. Изначально журналисты предполагали, что вся еда, которую "впаривают" жертвам за тысячи гривен – из супермаркета. Сперва это была лишь догадка.

В то же время когда расследователи выяснили, кто стоит за этой схемой, узнали, что они имеют аналогичное заведение и в России. Там вместо повара – еда из супермаркета.

На дверях график: с 9:00 до 22:00, но реально "лев откроет пасть" лишь перед подвозом первой жертвы – то в 16:00, то в 19:00, то в 20:00. И работает значительно дольше, чем до 22:00, если поток жертв еще не закончился.

Кто нанимает девушек на работу

Журналисты нашли девушек, которые разводят мужчин, но фамилии не назвали. Ведь они в схеме не являются главными. И все равно ходят на псевдосвидания под левыми именами. Лучше поговорить о тех, кто их не имеет.



Кто нанимает девушек на работу / Фото Bihus.Info

"Золотой лев" ищет и девушек, которые будут "разводить" парней и тех, кто будет общаться от имени девушек на сервисах знакомств. Вакансии – завуалированные.

Отметим! Девушек для "разводов" подбирают местных, но организаторы схемы – из России. Расследователи вышли на них через квитанции об оплате заказа. Получатель денег за тартар, осетра и шампанское – Zolotyj Restoran.

Украинская компания с таким названием – ООО "Золотой ресторан" – зарегистрирована в марте 2021 года россиянином Петром Шалиным. Он – соучредитель нескольких заведений в России, которые работают по той же схеме.

Шалина в Киеве журналисты не заметили. А вот его бизнес-партнера – россиянина Ринчина Балданова – сняли в самом "Золотом льве". Буквально в августе он зарегистрировал по адресу "Льва" еще одну компанию – "Киевские рестораны".



Балданова заметили в "Золотом льве" / Скриншот из видео Bihus.Info

В публикациях работниц заведения можно увидеть, как Балданов:

платит девушкам зарплату;

ездит за рулем синего Mercedes;

говорит с менеджерами "Золотого льва".

Рядом с Балдановым заметили Камилу Пасаман, которая не пустила журналистов в заведение из-за невероятной вымышленной брони. Всеволод Черненко не так давно искал работу проект-менеджера и указывал, что работал в Петербурге на "розводняк", в котором агрессивно впаривали "Принцессу Нури" под видом элитного чая.



Черненко – участник схемы / Скриншот из видео Bihus.Info

Такая схема – не только в "Золотом льве"

Владельцы "Золотого льва" имеют такие заведения не только в России и Украине, но и в Италии. Это заведение – не единственное место, где "разводят" на деньги по подобной схеме.

Например, летом полиция накрыла кальянную Hit Hookah Bar. Схема аналогичная: знакомство в тиндере, заманивание в заведение, чек на много тысяч гривен. Среди собственников граждане:

России;

Азербайджана.

Организаторы схемы били преимущественно по иностранцам. Если жертва отказывалась платить, ее отводили в закрытое помещение, били и забирали ценные вещи.

Еще один совет: идете в незнакомое заведение – гляньте отзывы на картах. Если на карте заведение не обозначено, просто введите в поисковое поле название и адрес.

Если прописать "Золотой лев, Бастионная", то есть ряд подобных историй о "разводах" от юных "девушек-олигархов". Это реально несколько минут, которые сохранят целыми кошелек и лицо.



Кухня в "Золотом льве" / Коллаж 24 канала

Журналисты наблюдали за заведением несколько вечеров, не вмешивались в процесс, хотя знали, что это "развод". Расследователи посмотрели в меню на любимый напиток местных девушек – шампанское.

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Дешевое – 1 200 гривен за 150 миллилитров. Есть по 2 тысячи гривен за бокал, а для состоятельных кавалеров 3 600 гривен за бокал. Также расследователи заглянули в кухню "ресторана", где было очень грязно.

Не известно, кому еще захочется импортировать в Украину очередной "проапгрейдженный" "разводняк". Не известно даже – закроют ли этот. Но заявление от юристов Bihus.Info с доказательствами мошенничества, фотографиями и фамилиями участников и участниц уже "полетело" в полицию.