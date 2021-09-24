На работе за границей находится несколько миллионов украинцев. Они переводят сюда примерно миллиард долларов ежемесячно.

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В последние годы это ощутимо больше, чем инвестирует в Украину зарубежный бизнес. Наше государство вообще до пандемии вырвалось в рекордсмены по объему международных переводов в Европе.

В то же время путь наших трудовых мигрантов к этим заработкам – трудный. Сама работа часто – не работа мечты. Пока ее найдешь – рискуешь потерять собственные деньги.

Компании-посредники, которые устраивают на работу за рубежом, делают это не на "голом энтузиазме". Их услуги – платные.

Заметим! В среднем услуги компаний стоят 200 – 500 долларов: за документы, перевозки и переговоры с работодателем.

Внезапное исчезновение компаний

Если повезет – вы поедете работать, если нет – кто-то поедет отдыхать на ваши деньги. В 2021 году так исчезла компания "ВоркХаб" – после того, как собрала деньги.

Отец Максима Тышкевича был ее клиентом. Фирма съехала из офиса, никуда не устроила сотни людей, деньги не вернула. Адвокаты потерпевших говорят, что речь идет о миллионах.

Предварительно, ориентировочно – это примерно 7 миллионов гривен. Эту информацию сообщили органы Нацполиции. Мы понимаем, что количество пострадавших будет увеличиваться. Конечно, сумма тоже больше. Максим Кривовяз Адвокат потерпевших

В 2020 году так же десятки людей бросила компания "Арилана". Она также собирала деньги за трудоустройство в Финляндии. А затем внезапно исчезла, на работу не устроила.

Анна Моторина в 2020 году нашла в интернете агентство FLeaders, которое предлагало работу в США. Подписала соглашение, перевела 450 евро – а дальше руководитель агентства включил режим "вне зоны досягаемости".

"Карантин, не можем оформить анкеты, заявки. В общем, у него постоянно не получалось. В результате написали: все, мы не хотим уже работать", – поделилась потерпевшая.

Наказанных нет

Контактные телефоны "ВоркХаба" и "Ариланы" не отвечают. Из офисов они исчезли. Телефон агентства FLeaders также всегда недоступен. А офиса в бизнес-центре, о котором они пишут, просто нет.

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Каждый год происходит одно и то же. Посредники по трудоустройству за рубежом исчезают с деньгами клиентов. Уголовные дела завели, но наказанных нет.

Посредник и лицензия

Сводить трудовых мигрантов с зарубежными работодателями – ненезаконно. В то же время их деятельность – специфическая.

Поэтому, чтобы ее контролировать, государство ввело лицензирование. Компании, которые предоставляют такие услуги, обязаны иметь лицензию.

Этот вид деятельности – организация выезда людей для работы за границу – является лицензионной. Поэтому надо проверить, есть ли она у компании, которая предлагает посреднические услуги. А также – проверить, распространяется ли действие этой лицензии на страну, в которую человек хочет уехать. Максим Сыченко Адвокат потерпевших

Ранее лицензии выдавало Министерство соцполитики, сейчас – Минэкономики. На сайте можно проверить наличие лицензии.



Как проверить наличие лицензии / Скриншот с видео Bihus.Info

Лицензия – это гарантия того, что фирма имеет:

необходимые документы для сотрудничества с работодателями конкретной страны;

контракт с работодателем на подбор работников;

заверенный проект трудового договора.

Если агентство-посредник не имеет такой лицензии или имеет лицензию на одну страну, а отправляет людей в другую – это "первый звоночек".

Компания нарушает законодательство. Поэтому ожидать, что она будет абсолютно честной с клиентами – рискованно. Может повезти, или нет.

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Запрашивать у компании-посредника номер лицензии – обязательно. Потом проверять этот номер на сайте Минэкономики – тоже. Перечень всех, кто имеет – загружают в таблицу. Там же можно увидеть, с какой именно страной посреднику разрешено сотрудничать.

В компании "ВоркХаб", которая, по данным адвокатов, бросила украинцев на миллионы гривен, лицензия была. Но только на трудоустройство в Чехии, на Финляндию – нет.

Поэтому все, что она предлагала в отношении Финляндии, – изначально сомнительно. У агентства FLeaders лицензии вообще нет.

Пример лжи посредников

Но такие посредники могут врать, что у них лицензия есть. Например, в соцсетях якобы компания Jobs Ua предлагает вакансии за рубежом.

Речь идет не о том сайте, который предлагает вакансии по Украине. Это просто ребята, которые назвали страницы в соцсетях знакомым названием и указывают там якобы номер лицензии на трудоустройство за рубежом.



Фейковая компания Jobs Ua / Скриншот из видео Bihus.Info

Этот номер – фейковый. Журналисты не смогли найти его на сайте Минэкономики. Переспросили у самой компании под видом клиента.

Там отослали к указанному номеру лицензии. После этого написали запрос в министерство и получили очередное подтверждение, что такой лицензии нет.

То есть компания пытается сделать вид, что имеет лицензию, а на самом деле не имеет. Это значит как минимум то, что фирма вводит в заблуждение уже на старте. Разговор о лицензии с представителем Jobs Ua Никитой оказался фееричным.

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Он заявил, что летом 2020 года была польская лицензия. Но после ссоры с партнером он остался без нее. В то же время в Чехию он устраивает людей незаконно.

"Сюрпризы" для трудовых мигрантов

Лицензии у этой компании нет, но на своих страницах она пишет, что есть. Если вас обманули в самом начале, то есть сомнения, что в дальнейшем будут "чистыми". Виталий Витрук ездил на работу через тех, кто называет себя Jobs Ua, заплатил 450 евро.

Мы все ехали на официальное трудоустройство, платили деньги за то, чтобы нам сделали документы. Мы без проблем должны были все переехать. Но в Чехию не въехали, имели ряд проблем... Виталий Витрук Неудачно съездил на работу за границу

Потом несколько дней просто ждали. Когда начали работать – то не все и не регулярно. В конце концов даже те, кто работал, получили не все деньги.

Смена работы уже после выезда, проблемы с документами и зарплатой – это те "сюрпризы", на которые массово жалуются трудовые мигранты, которых не бросили на старте и повезли хоть куда-то.

Проверять лицензию и смотреть отзывы важно до того, как вы отправляете деньги или отправляетесь в неизвестность с чемоданом. Проверять после – не работает. Не ожидайте, что такое агентство, когда обещает вам зарплату, гарантирует ее. Если повезет – вас с работодателем познакомят, все остальное – ваши хлопоты.

Шокирующие обращения мужчин

Международная организация по миграции нередко получает поистине шокирующие обращения. В то же время, несмотря на стереотипы, среди пострадавших – часто мужчины.

В последние годы значительная часть пострадавших, более 70% – это мужчины, которые выезжают большими группами. Думают, что с ними ничего не случится, потому что привыкли считать, что торговля людьми – это про женщин и сексуальную эксплуатацию. Все заканчивается плохо: тем, что у них отбирают документы, закрывают, не позволяют выходить, бьют, запугивают и потом не выплачивают обещанных денег. Варвара Жлуктенко Спикер представительства

Конечно, те, кто организует такие схемы, меньше всего заинтересованы в легализации и контроле со стороны государства. Поэтому отсутствие лицензии – очень важный показатель.

Самая популярная схема мошенников

Как рассказала Жлуктенко, в последнее время очень распространенной является схема, когда люди приезжают за границу, но там их никто не встречает. Они – на вокзале, не знают, куда им деться, что делать, взяли в долг деньги, чтобы заплатить посреднику.

Уже на месте к ним вдруг подходит какой-то "господин" или "госпожа", очень часто – из украинской общины, и искренне предлагает помощь: устроить куда-нибудь на строительство, в сельское хозяйство, или к кому-то домой на работу.

Так и начинается эксплуатация людей. Потому что вместо спасения они попадают в ситуацию торговли людьми. У них отбирают документы, как минимум не платят обещанных денег. Или же применяют физическое насилие и запугивание.

Работодатели и документы

Чтобы убедить сотрудничать с ними, посредники используют не только фейковые лицензии, но и трудовые договоры. Такая психологическая "фишка", мол, смотрите, все гарантировано, есть работодатель, печати и подписи, поэтому платите деньги.

Отцу Максима компания "ВоркХаб" направила трехсторонний договор с заводом кофе в Финляндии – с крутой зарплатой.



Договор, который прислала компания "ВоркХаб" / Скриншот с видео Bihus.Info

В договоре подпись и печать финского работодателя. За свои услуги "ВоркХаб" взял почти 10 тысяч гривен – официальным переводом на банковский счет фирмы.

Отец потерпевшего никуда не уехал, деньги обратно не получил. Представители фирмы исчезли, как и сама компания. Вряд ли ее руководство сейчас работает на кофейной фабрике.

Компания "ВоркХаб" проработала в Украине 3 года. Продавала услуги трудоустройства в Финляндии, хотя лицензию имела только на Чехию. Были ли те договоры с финнами настоящие – теперь выясняет Нацпол.

Кстати! Чешскую лицензию ей уже тоже аннулировали. Но только после того, как исчезли деньги.

Другая пропавшая фирма-посредник – "Арилана" – тоже давала подписывать трехсторонние соглашения якобы с подписью и печатью финского работодателя.



Фейковые трехсторонние соглашения "Ариланы" / Скриншот с видео Bihus.Info

Финский общественный вещатель даже отдельный материал посвятил таким аферам с украинцами. Там тоже – череда историй, когда после получения договоров и оплаты посреднику украинцы никуда не уехали, а посредники просто исчезли.

Аферисты часто используют известные зарубежные предприятия просто как крючок. Поэтому убедиться надо не только в том, что такое предприятие есть, а в том, что оно действительно ищет зарубежных рабочих.

Надо пересмотреть раздел вакансий на сайте самого работодателя. А также – его вакансии на биржах труда конкретной страны. Нет вашей вакансии – требуйте еще доказательств у посредника.

Оплата услуг

Мало кто знает, но украинское законодательство запрещает посредникам брать деньги за трудоустройство за границей до того, как это трудоустройство состоится.

Справка. Из постановления Кабинета Министров – "Лицензиат не имеет права получать от клиентов плату за услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом до подписания акта оказанных услуг".

В 2021 году Минэкономики аннулировало 4 лицензии агентств, которые занимались трудоустройством за рубежом. В то же время этот рынок все равно кишит мошенниками – теми, кто выставляет объявления без лицензии; отправляет не туда, куда обещал; не на ту зарплату или вообще не отправляет.

Первое, что я не сделал, это проверка фирмы в фейсбуке. Сейчас есть возможность просто найти ее по группам в интернете, посмотреть отзывы. Виталий Витрук Неудачно съездил на работу за границу

В Международной организации по миграции, кстати, помогают не только решать проблемы. Там еще и консультируют перед принятием решения, могут помочь проверить посредника.

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"Бесплатная горячая линия – 527 с мобильного – работает для того, чтобы консультировать людей по различным вопросам, связанным с миграцией. Там могут посоветовать, как проверить лицензию посредника, на что нужно обращать внимание во время подписания контракта, какие правила безопасного путешествия", – подчеркнула Жлуктенко.