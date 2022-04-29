Ракетний обстріл Києва: поліція затримала двох ймовірних коригувальників

Українські поліцейські затримали ймовірних коригувальників після обстрілу багатоповерхівки у Києві. Підозрювані фотографували наслідки ракетного удару по Шевченківському району.

Підозрювані фотографували наслідки обстрілу

Про це в ефірі каналу "Рада" розповів перший заступник глави МВС Євген Єнін, повідомляє 24 канал. Він заявив, що поліцейські затримали двох підозрюваних осіб.

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За словами Єніна, ймовірні посібники Росії фотографували наслідки ракетного удару по Шевченківському району столиці.

Буквально вчора після вибухів, які відбулися у Шевченківському районі Києва, Нацполіцією було затримано щонайменше двох підозрілих осіб, які здійснювали фотозйомку наслідків розриву ракет на території Шевченківського району. І так само їх подальше пересування на російські мобільні термінали,

– розповів він.

За словами першого заступника Дениса Монастирського, огляд телефонів підозрюваних осіб підтвердив, що вони підписані на чисельні ресурси сепаратистського та проросійського характеру.

Телефони підозрюваних перевірить Кіберполіція

Окрім того, Єнін заявив, що у підозрюваних специфічні групи в телеграмі та телефонні книги. Він зазначив, що більш детально телефони затриманих проаналізують у Кіберполіції.

Зокрема, там проаналізують мобільні пристрої на предмет видалених матеріалів, щоб здобути докази для кримінального переслідування.

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