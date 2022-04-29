Подозреваемые фотографировали последствия обстрела

Об этом в эфире канала "Рада" рассказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин, сообщает 24 канал. Он заявил, что полицейские задержали двух подозреваемых.

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По словам Енина, возможные пособники России фотографировали последствия ракетного удара по Шевченковскому району столицы.

Буквально вчера после взрывов, произошедших в Шевченковском районе Киева, Нацполицией были задержаны по меньшей мере два подозреваемых, которые осуществляли фотосъемку последствий разрыва ракет на территории Шевченковского района. И так же их дальнейшее передвижение на российские мобильные терминалы,

– рассказал он.

По словам первого заместителя Дениса Монастырского, обзор телефонов подозреваемых подтвердил, что они подписаны на многочисленные ресурсы сепаратистского и пророссийского характера.

Телефоны подозреваемых проверит Киберполиция

Кроме того, Енин заявил, что у подозреваемых специфические группы в телеграме и телефонной книге. Он отметил, что более подробно телефоны задержанных проанализируют в Киберполиции.

В частности, там проанализируют мобильные устройства на предмет удаленных материалов, чтобы получить доказательства уголовного преследования.

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