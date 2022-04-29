Два человека получили ранения

О состоянии пострадавших в эфире канала "Рада" рассказал первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник, сообщает 24 канал. Ранее стало известно, что, к сожалению, под завалами многоэтажки обнаружили погибшую, которой оказалась журналистка Вера Гирич.

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Поворозник рассказал, что к поискам погибшей журналистки "Радио Свобода" приступили еще утром.

"К сожалению, во время разбора завалов была обнаружена погибшая. Мы начали ее искать еще утром, потому что она была одной из наших коллег. Мы пробовали ее найти. К сожалению, нашли под завалами", – сказал заместитель Виталия Кличко.

В общей сложности, по словам Поворозника, в результате обстрела пострадали 10 человек.

Шесть человек просто эвакуировали. Еще четверо были госпитализированы. Двое из них – с ранениями, еще двое – с отравлением угарным газом,

– сообщил он.

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Российские военные вечером 28 апреля запустили 5 крылатых ракет по Киеву. Две вражеские ракеты попали в Шевченковский район, одна в многоэтажку.

В ходе обстрела в Киеве находился премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и генсек ООН Антониу Гутерриш. Цинизм обстрела добавляет тот факт, что генсек ООН днем ​​ранее встречался с президентом России.

Кроме Киева, оккупанты нанесли ракетный удар по Фастову, что неподалеку от столицы. Вражеские ракеты повредили объекты инфраструктуры, ранения получили два человека.

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