У реанімації з переломом ребер і розривом селезінки: в Києві жорстоко побили кур'єра Glovo – ЗМІ

У Києві група невідомих жорстоко побила кур'єра сервісу доставки Glovo. Внаслідок нападу хлопець потрапив до реанімації.

У місцевих телеграм-каналах пишуть, що інцидент трапився ввечері 1 січня під гуртожитком Київського національного торговельно-економічного університету на території Лісового масиву.

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Кур'єра затягли в якийсь місцевий шинок, де забрали всі речі та документи. Вимагали 30 тисяч гривень,

– зазначають ЗМІ.

У результаті хлопцеві вдалося втекти, нині він перебуває в реанімації у важкому стані в нього:

переламані ребра;

розрив селезінки.

Київські правоохоронці нараз розшукують зловмисників і з'ясовують усі обставини інциденту.

Журналісти 24 каналу намагаються отримати коментар у Glovo стосовно цієї події.



У столиці побили кур'єра Glovo / Фото з телеграм-каналу "Київ Оперативний"

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