Рибалка на Київщині пригостив лисицю рибою: цікаві фото

У Бучі, що біля Києва, рибалка був біля ополонки, коли до нього підійшла тварина. Він вирішив пригостити лисицю рибою.

У мережі світлини 5 лютого опублікувала Бучанська міська рада. На них видно, як хижачка ласує окунями.

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Лисиця та рибалка / Фото Дмитра Олійника



Хижачка не відмовилась від окуня / Фото Дмитра Олійника



Тварина спостерігала за чоловіком / Фото Дмитра Олійника



Хижачка не проявляла агресії / Фото Дмитра Олійника



Лисиця склала рибалці компанію / Фото Дмитра Олійника

Ще один випадок з лисицею у Києві

У столичному парку "Відрадний" люди часто бачать лисицю. Вона не боїться людей та навіть намагається гратися з собаками. У мережі 10 січня з'явилося відео, як тварина пірнає у сніг і намагається підкинути його мордочкою.

Очевидці зазначили, що хижачка доглянута. Вони припускають – тварина домашня і може бути на самовигулі.

Текст публікації Бучанської міської ради

Смачна риболовля, якщо окуні клюють.